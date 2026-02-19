تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تحسبًا لضربة محتملة على إيران.. هذا ما يحصل داخل إسرائيل
Lebanon 24
19-02-2026
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد اجتماع طارئ في الأيام الأخيرة بين
وزارة الصحة
ومديري المستشفيات وجميع صناديق التأمين الصحي في البلاد، برئاسة
المدير العام
لوزارة الصحة وعدد من المسؤولين في الوزارة.
ومن بين أبرز الحالات التي طُلب من المستشفيات وصناديق التأمين الصحي الاستعداد لها هي العمل في ظل انقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء.
وخلال الاجتماع، طُلب من كل واحد منهم عرض استعدادات المستشفى أو صندوق المرضى الذي يرأسه فيما يتعلق بالاستعداد في حالة طوارئ في البلاد من حيث الحماية والمعدات الطبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
Lebanon 24
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
19/02/2026 16:00:35
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حالة التأهّب في إسرائيل تحسبا لعمل أميركي محتمل ضد إيران في ذروتها
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حالة التأهّب في إسرائيل تحسبا لعمل أميركي محتمل ضد إيران في ذروتها
19/02/2026 16:00:35
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسبا لهجوم إيراني محتمل.. إسرائيل تتأهب
Lebanon 24
تحسبا لهجوم إيراني محتمل.. إسرائيل تتأهب
19/02/2026 16:00:35
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تواصل التأهب تحسباً لضربة أميركية على إيران.. تقرير يشكف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تواصل التأهب تحسباً لضربة أميركية على إيران.. تقرير يشكف التفاصيل
19/02/2026 16:00:35
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام
وزارة الصحة
رئاسة ال
إيران
فيات
إيرا
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
Lebanon 24
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
08:46 | 2026-02-19
19/02/2026 08:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
08:32 | 2026-02-19
19/02/2026 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
Lebanon 24
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
08:29 | 2026-02-19
19/02/2026 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
08:12 | 2026-02-19
19/02/2026 08:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
Lebanon 24
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
08:09 | 2026-02-19
19/02/2026 08:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:46 | 2026-02-19
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
08:32 | 2026-02-19
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
08:29 | 2026-02-19
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
08:12 | 2026-02-19
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
08:09 | 2026-02-19
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
08:00 | 2026-02-19
بين "المرحلة الثانية" ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح "حزب الله"؟
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 16:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24