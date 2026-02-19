تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول
Lebanon 24
19-02-2026
|
06:51
photos
0
صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الخميس، بعدما أدانته محكمة بتهمة قيادة "تمرد" خلال فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهي خطوة أدخلت البلاد في فوضى سياسية واعتُبرت تهديدا لمسار
ديمقراطي
امتد لعقود.
وأعلن يون الأحكام العرفية في "3 كانون الأول 2024" عبر خطاب متلفز ليلي، متهما وجود "قوى معادية للدولة" داخل أحزاب
المعارضة
ومتعاطفة مع
كوريا الشمالية
. ولاحقا تراجع عن قراره خلال "6" ساعات، بعد أن صوّت النواب بالإجماع على منعه.
وخلال الجلسة، قال القاضي جي غوي يون، رئيس المحكمة، إن نية يون من المرسوم كانت تهدف إلى شل عمل الجمعية الوطنية لفترة طويلة، مستندا إلى صياغة المرسوم ومحاولة اعتقال معارضين سياسيين، بينهم زعيم
الحزب الديمقراطي
المعارض وزعيم حزبه الحاكم هان دونغ هو. وأضاف أن إرسال جنود مسلحين إلى مبنى
البرلمان
ونقلهم بالمروحيات يُعد "عملا من أعمال التمرد".
وتابع مؤيدون ليون وقائع الجلسة عبر شاشة كبيرة أمام محكمة سيول المركزية أثناء البث المباشر على مستوى البلاد.
وفي السياق نفسه، أُدين
وزير الدفاع
السابق كيم يونغ هيون الخميس، لدوره
الرئيسي
في "التمرد"، بعدما تولى مسؤولية إصدار الأوامر للجنود خلال فرض الأحكام العرفية. (سي ان ان)
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
Lebanon 24
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
08:46 | 2026-02-19
19/02/2026 08:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
08:32 | 2026-02-19
19/02/2026 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
Lebanon 24
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
08:29 | 2026-02-19
19/02/2026 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
08:12 | 2026-02-19
19/02/2026 08:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
Lebanon 24
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
08:09 | 2026-02-19
19/02/2026 08:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
