عربي-دولي

ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 16:00
ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن قناة NBC News أفادت بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن عملية عسكرية محتملة ضد إيران
 
ونقلت القناة الأميركية عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله: "لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن القيام بإجراءات عسكرية محتملة ضد إيران حيث تنتظر الولايات المتحدة ردا خطيا من طهران ربما قد يحل بعض الخلافات المتبقية".

ووفقا للمصدر نفسه، أوضح المسؤولون خلال اجتماع أن كل القوات العسكرية الأميركية اللازمة لعملية محتملة ستكون جاهزة بحلول منتصف آذار.

وفي الوقت نفسه، أشارت قناة إخبارية أخرى إلى أن الجيش الأميركي مستعد لتوجيه ضربة لإيران بالفعل يوم السبت، لكن الرئيس الأميركي لم يتخذ بعد قراره النهائي.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا بعض التقدم في المحادثات التي جرت في جنيف، إلا أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة بشكل كبيرحول عدد من القضايا الرئيسية.

