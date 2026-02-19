ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟

ذكر موقع " " أن قناة NBC News أفادت بأن لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن عملية عسكرية محتملة ضد .

ونقلت القناة الأميركية عن مسؤول رفيع المستوى في قوله: "لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن القيام بإجراءات عسكرية محتملة ضد إيران حيث تنتظر الولايات المتحدة ردا خطيا من ربما قد يحل بعض الخلافات المتبقية".



ووفقا للمصدر نفسه، أوضح المسؤولون خلال اجتماع أن كل القوات العسكرية الأميركية اللازمة لعملية محتملة ستكون جاهزة بحلول منتصف آذار.



وفي الوقت نفسه، أشارت قناة إخبارية أخرى إلى أن الجيش الأميركي مستعد لتوجيه ضربة لإيران بالفعل يوم السبت، لكن الرئيس الأميركي لم يتخذ بعد قراره النهائي.



ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا بعض التقدم في المحادثات التي جرت في ، إلا أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة بشكل كبيرحول عدد من الرئيسية.