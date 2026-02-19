نتنياهو يهددُ خامنئي.. "ردٌّ لن تتصوره" إذا تجرأت إيران على الهجوم

حذر بنيامين من أن بلاده سترد بقوة على في حال تعرضها لهجوم، وجاء ذلك عقب تلميحات جديدة من الرئيس الأميركي حول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد .

وأكد نتنياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري أن أي خطأ يرتكبه علي خامنئي بمهاجمة سيواجه برد يتجاوز حدود التصور .



وفي سياق متصل، كشف تقرير لهيئة البث أن تعهدت بإبلاغ إسرائيل في حال قررت تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن لن تقدم على أي عمل عسكري دون تنسيق أو إخطار مسبق لتل أبيب قبل وقوعه بعدة أيام، مشددين على أن أي خطوة من هذا النوع لن تكون مفاجئة للجانب .









