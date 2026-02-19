تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
نتنياهو يهددُ خامنئي.. "ردٌّ لن تتصوره" إذا تجرأت إيران على الهجوم
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
من أن بلاده سترد بقوة على
إيران
في حال تعرضها لهجوم، وجاء ذلك عقب تلميحات جديدة من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد
طهران
.
وأكد نتنياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري أن أي خطأ يرتكبه علي خامنئي بمهاجمة
إسرائيل
سيواجه برد يتجاوز حدود التصور
الإيراني
.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لهيئة البث
الإسرائيلية
أن
الولايات المتحدة
تعهدت بإبلاغ إسرائيل في حال قررت تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن
واشنطن
لن تقدم على أي عمل عسكري دون تنسيق أو إخطار مسبق لتل أبيب قبل وقوعه بعدة أيام، مشددين على أن أي خطوة من هذا النوع لن تكون مفاجئة للجانب
الإسرائيلي
.
