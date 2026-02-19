تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كاتس: قضينا على رأس قيادة الحوثيين

Lebanon 24
19-02-2026 | 11:10
A-
A+
كاتس: قضينا على رأس قيادة الحوثيين
كاتس: قضينا على رأس قيادة الحوثيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ "تل أبيب قضت على رأس قيادة الحوثيين في اليمن، وأزالت تهديدات "إبادة إسرائيل" في عملية "الأسد الصاعد" في إيران".

وأضاف كاتس خلال حفل تخرج ضباط: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضدّ إسرائيل في المستقبل، وسنتصدى لأي تهديد، قريبا كان أم بعيدا".

وتابع قائلا: "أقول من هنا لجميع أعدائنا. لا تختبرونا ولا تختبروا عزيمتنا، فستجدون أمامكم شعبا موحدا وجيشا قويا منتصراً".

وقال: "لقد غيرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي أشغل فيها منصب وزير الدفاع بالتعاون مع رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي، السياسة الأمنية لإسرائيل".

وذكر أنّ "سياسة إسرائيل اليوم تتمثل في المبادرة والحسم وإزالة التهديدات والدفاع عن الحدود والتجمعات الإسرائيلية من داخل أراضي العدو ضدّ تهديدات التنظيمات في الجليل، ومن داخل سلاسل الجبال في لبنان، وفي هضبة الجولان من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا، وفي تجمعات النقب الغربي، وعبر وجود دائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية داخل غزة ستدوم إلى الأبد، وفي الضفة الغربية بوجود داخل مخيمات اللاجئين في شمال الضفة بدلا من سكانها وأوكار الإرهاب التي كانت موجودة هناك". (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على رأس قيادة الحوثيين في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: قضية مرفأ بيروت على رأس أولويات الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف إيران وقطاع غزة على رأس أولويات القيادة الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن وصل إلى سرايا زحلة في إطار جولة على قيادة منطقة البقاع لإعلان التوجيهات العسكرية ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستقبل

إسرائيل

تل أبيب

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-02-19
Lebanon24
12:10 | 2026-02-19
Lebanon24
12:00 | 2026-02-19
Lebanon24
11:36 | 2026-02-19
Lebanon24
11:01 | 2026-02-19
Lebanon24
10:51 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24