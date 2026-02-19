كاتس: قضينا على رأس قيادة الحوثيين

قال يسرائيل كاتس، إنّ " قضت على رأس قيادة الحوثيين في اليمن، وأزالت تهديدات "إبادة " في عملية " الصاعد" في ".



وأضاف كاتس خلال حفل تخرج ضباط: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضدّ إسرائيل في ، وسنتصدى لأي تهديد، قريبا كان أم بعيدا".



وتابع قائلا: "أقول من هنا لجميع أعدائنا. لا تختبرونا ولا تختبروا عزيمتنا، فستجدون أمامكم شعبا موحدا وجيشا قويا منتصراً".



وقال: "لقد غيرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي أشغل فيها منصب وزير الدفاع بالتعاون مع رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي، السياسة الأمنية لإسرائيل".



وذكر أنّ "سياسة إسرائيل اليوم تتمثل في المبادرة والحسم وإزالة التهديدات والدفاع عن الحدود والتجمعات الإسرائيلية من داخل أراضي العدو ضدّ تهديدات التنظيمات في الجليل، ومن داخل سلاسل الجبال في ، وفي هضبة الجولان من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في ، وفي تجمعات النقب ، وعبر وجود دائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية داخل غزة ستدوم إلى الأبد، وفي الضفة الغربية بوجود داخل مخيمات اللاجئين في شمال الضفة بدلا من سكانها وأوكار الإرهاب التي كانت موجودة هناك". (روسيا اليوم)

