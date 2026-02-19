تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
كاتس: قضينا على رأس قيادة الحوثيين
Lebanon 24
19-02-2026
|
11:10
قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس، إنّ "
تل أبيب
قضت على رأس قيادة الحوثيين في اليمن، وأزالت تهديدات "إبادة
إسرائيل
" في عملية "
الأسد
الصاعد" في
إيران
".
وأضاف كاتس خلال حفل تخرج ضباط: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضدّ إسرائيل في
المستقبل
، وسنتصدى لأي تهديد، قريبا كان أم بعيدا".
وتابع قائلا: "أقول من هنا لجميع أعدائنا. لا تختبرونا ولا تختبروا عزيمتنا، فستجدون أمامكم شعبا موحدا وجيشا قويا منتصراً".
وقال: "لقد غيرت الحكومة
الإسرائيلية
برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي أشغل فيها منصب وزير الدفاع بالتعاون مع رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي، السياسة الأمنية لإسرائيل".
وذكر أنّ "سياسة إسرائيل اليوم تتمثل في المبادرة والحسم وإزالة التهديدات والدفاع عن الحدود والتجمعات الإسرائيلية من داخل أراضي العدو ضدّ تهديدات التنظيمات في الجليل، ومن داخل سلاسل الجبال في
لبنان
، وفي هضبة الجولان من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في
سوريا
، وفي تجمعات النقب
الغربي
، وعبر وجود دائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية داخل غزة ستدوم إلى الأبد، وفي الضفة الغربية بوجود داخل مخيمات اللاجئين في شمال الضفة بدلا من سكانها وأوكار الإرهاب التي كانت موجودة هناك". (روسيا اليوم)
