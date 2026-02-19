حادث سير مروّع في بلدٍ عربيّ... وسقوط عدد كبير من الضحايا

وقع حادث سير مروّع على طريق "محور 30 يونيو" جنوب محافظة في مصر، أسفر عن وفاة 18 شخصاً، بعضهم أشلاء لم يتم التعرف عليهم حتى الآن.





واصطدمت سيارة بمركبة نقل ثقيل، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، تمّ التعرّف على هويّة 14 منهم. (روسيا اليوم)