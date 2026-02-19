طائرات روسيّة... ما سبب هبوطها في إيران؟

أكد سفير لدى ، أنّ "ما يتم تداوله بشأن هبوط وإقلاع طائرات روسية في الأراضي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية موقعة بين البلدين منذ سنوات".

وقال خلال مقابلة مع التلفزيون الإيرانيّ، إنّ "هذه التحركات تندرج ضمن عقود رسمية دخلت حيّز التنفيذ"، وإنّ "التعاون العسكري بين وموسكو يسير وفق البرامج المتفق عليها، ولا يشهد أي تأخير أو خروج عن الأطر القانونية".

ولفت إلى أنّ "الاتفاقيات الدفاعية بين الجانبين تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة وتطوير التعاون الفني والعسكري". (ارم نيوز)