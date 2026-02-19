تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
طائرات روسيّة... ما سبب هبوطها في إيران؟
Lebanon 24
19-02-2026
|
12:10
أكد سفير
الإيراني
لدى
روسيا
كاظم جلالي
، أنّ "ما يتم تداوله بشأن هبوط وإقلاع طائرات روسية في الأراضي
الإيرانية
يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية موقعة بين البلدين منذ سنوات".
وقال
جلالي
خلال مقابلة مع التلفزيون الإيرانيّ، إنّ "هذه التحركات تندرج ضمن عقود رسمية دخلت حيّز التنفيذ"، وإنّ "التعاون العسكري بين
طهران
وموسكو يسير وفق البرامج المتفق عليها، ولا يشهد أي تأخير أو خروج عن الأطر القانونية".
ولفت إلى أنّ "الاتفاقيات الدفاعية بين الجانبين تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة وتطوير التعاون الفني والعسكري". (ارم نيوز)
