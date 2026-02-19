عقوبات أميركية على 3 من قادة الدعم السريع

أعلن التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات على 3 قادة في بسبب أفعالهم في - .



وأوضح بيان الخزانة الأميركية تورط هؤلاء الأفراد في حصار قوات الدعم السريع للفاشر لمدة 18 شهرًا، والاستيلاء عليها لاحقًا.

وأضاف: "نفذت القوات حملة مروعة شملت عمليات قتل على أساس عرقي، وتعذيب، وتجويع، وعنف جنسي. منذ اندلاع في السودان في نيسان 2023، ارتكبت قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية". (العربية)