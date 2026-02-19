كوشنر: الفشل ليس خياراً في غزة ونسعى لشراكة تخلق الاستقرار

أكد ، صهر الرئيس الأميركي ، أن النجاح في المرحلة المقبلة يتطلب تنفيذاً متقناً، مشدداً على أن "الفشل ليس خياراً".

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في ، أشار كوشنر إلى أن الموارد متوفرة لكن الحاجة تكمن في دعم الجميع، موضحاً أن يحمل رغبة حقيقية لمساعدة إلى جانب مساعيه لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.



وأثنى كوشنر على الدور الذي تؤديه لإدارة غزة برئاسة علي شعث، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لرفع المعاناة عن أهالي القطاع ومنحهم فرصاً للنجاح وحياة كريمة.

ووصف كوشنر العمل الجاري بأنه شراكة تهدف لخلق بيئة يسودها السلام والاستقرار، موجهاً الشكر للدول التي انضمت لمجلس السلام وقررت استثمار مواردها وسمعتها لإيجاد حلول للتحديات الراهنة وتغيير وجه في المنطقة.