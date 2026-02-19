تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كوشنر: الفشل ليس خياراً في غزة ونسعى لشراكة تخلق الاستقرار

Lebanon 24
19-02-2026 | 12:54
كوشنر: الفشل ليس خياراً في غزة ونسعى لشراكة تخلق الاستقرار
كوشنر: الفشل ليس خياراً في غزة ونسعى لشراكة تخلق الاستقرار photos 0
أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن النجاح في المرحلة المقبلة يتطلب تنفيذاً متقناً، مشدداً على أن "الفشل ليس خياراً".
 
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، أشار كوشنر إلى أن الموارد متوفرة لكن الحاجة تكمن في دعم الجميع، موضحاً أن الرئيس ترامب يحمل رغبة حقيقية لمساعدة سكان غزة إلى جانب مساعيه لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وأثنى كوشنر على الدور الذي تؤديه اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لرفع المعاناة عن أهالي القطاع ومنحهم فرصاً للنجاح وحياة كريمة.
 
ووصف كوشنر العمل الجاري بأنه شراكة تهدف لخلق بيئة يسودها السلام والاستقرار، موجهاً الشكر للدول التي انضمت لمجلس السلام وقررت استثمار مواردها وسمعتها لإيجاد حلول للتحديات الراهنة وتغيير وجه المستقبل في المنطقة.
