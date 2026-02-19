تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عبر "مجلس السلام".. الإمارات تعلن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم غزة

Lebanon 24
19-02-2026 | 13:26
أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقدم دعماً إضافياً لقطاع غزة بقيمة مليار ومائتي مليون دولار أميركي، وذلك من خلال "مجلس السلام".
 
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، في كلمته خلال اجتماع المجلس في العاصمة الأميركية واشنطن، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، معرباً عن أمله في الوصول إلى السلام والتعايش والازدهار في المنطقة.

واستذكر وزير الخارجية الإماراتي انطلاق الاتفاقيات الإبراهيمية قبل خمس سنوات بالتعاون بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الإمارات لم تتوقف عن العمل لبناء مستقبل أفضل، حيث قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار منذ أحداث تشرين الأول الماضي.
 
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بجهود المسؤولين الأميركيين المشاركين في هذا العمل، معرباً عن تقديره لدعم الرئيس ترامب ومساعيه لتحقيق السلام في المنطقة.




