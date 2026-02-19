تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عبر "مجلس السلام".. الإمارات تعلن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم غزة
Lebanon 24
19-02-2026
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل
نهيان
، نائب
رئيس مجلس الوزراء
الإماراتي
وزير الخارجية
، أن دولة
الإمارات
العربية المتحدة ستقدم دعماً إضافياً لقطاع غزة بقيمة مليار ومائتي مليون دولار أميركي، وذلك من خلال "مجلس السلام".
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، في كلمته خلال اجتماع المجلس في العاصمة الأميركية
واشنطن
، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، معرباً عن أمله في الوصول إلى السلام والتعايش والازدهار في المنطقة.
واستذكر وزير الخارجية الإماراتي انطلاق الاتفاقيات الإبراهيمية قبل خمس سنوات بالتعاون بين رئيس دولة الإمارات الشيخ
محمد بن
زايد آل نهيان والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مشيراً إلى أن الإمارات لم تتوقف عن العمل لبناء مستقبل أفضل، حيث قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار منذ أحداث تشرين الأول الماضي.
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بجهود المسؤولين
الأميركيين
المشاركين في هذا العمل، معرباً عن تقديره لدعم الرئيس
ترامب
ومساعيه لتحقيق السلام في المنطقة.
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
دونالد ترامب
مجلس الوزراء
الأميركيين
نائب رئيس
الإمارات
قطاع غزة
تابع
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 23:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 23:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 23:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
