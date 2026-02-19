عبر "مجلس السلام".. الإمارات تعلن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم غزة

أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل ، نائب الإماراتي ، أن دولة العربية المتحدة ستقدم دعماً إضافياً لقطاع غزة بقيمة مليار ومائتي مليون دولار أميركي، وذلك من خلال "مجلس السلام".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، في كلمته خلال اجتماع المجلس في العاصمة الأميركية ، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، معرباً عن أمله في الوصول إلى السلام والتعايش والازدهار في المنطقة.



واستذكر وزير الخارجية الإماراتي انطلاق الاتفاقيات الإبراهيمية قبل خمس سنوات بالتعاون بين رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان والرئيس الأميركي ، مشيراً إلى أن الإمارات لم تتوقف عن العمل لبناء مستقبل أفضل، حيث قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار منذ أحداث تشرين الأول الماضي.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بجهود المسؤولين المشاركين في هذا العمل، معرباً عن تقديره لدعم الرئيس ومساعيه لتحقيق السلام في المنطقة.









