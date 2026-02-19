غير تقليديّ... ما هو اللقب الذي أطلقه الملك تشارلز على ميغان زوجة إبنه هاري؟

تحدّث كتاب "William & Catherine: The Intimate Inside Story" للمؤلف ، عن علاقة الملك ، بميغان زوجة نجله الأمير هاري.

وبحسب الكتاب، أطلق على ماركل لقب "Tungsten"، وهو معدن معروف بصلابته العالية، وقدرته على تحمل الضغط.



ويُقال إن هذا اللقب كان تعبيراً عن إعجاب الملك بمرونة ، وقوة شخصيتها، خلال فترة وجودها ضمن . (ارم نيوز)