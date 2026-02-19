تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
طائرة أميركيّة "سريّة" هبطت في تل أبيب... هذا ما تستعدّ له إسرائيل

Lebanon 24
19-02-2026 | 14:15
طائرة أميركيّة سريّة هبطت في تل أبيب... هذا ما تستعدّ له إسرائيل
طائرة أميركيّة سريّة هبطت في تل أبيب... هذا ما تستعدّ له إسرائيل photos 0
كشفت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ مصادر إسرائيلية وأميركية، أشارت إلى استمرار الاستعدادات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وخارجها، تحسباً لأيّ صراع محتمل مع إيران.

وأفادت القناة أن إسرائيل تجهز نفسها لهجوم أميركي محتمل على إيران، مع إعداد سيناريو بديل يتمثل في شنّ الإيرانيين للهجوم أولاً.

توازيّاً، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية لشبكة "هير نيوز"، أن أي هجوم إيراني رداً على عمل أميركي سيقابل بردّ إسرائيلي مباشر، ولن تقبل تل أبيب بأي ضرر يلحق بسيادتها أو بأمن الدولة.

وفي هذا الإطار، هبطت طائرة سرية تابعة لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي في إسرائيل في وقت سابق من اليوم، وقد وثّق آفي شرف، مراسل صحيفة "هآرتس"، الطائرة أثناء هبوطها في مطار بن غوريون في تل أبيب. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
تل أبيب تكشف أدوات "خنق" إيران وحزب الله بعد عزل مادورو
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: تل أبيب لا تستطيع "تدمير" حزب الله بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إسرائيلي جديد عن سلاح "حزب الله".. هذا ما قيل في تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24