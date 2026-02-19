طائرة أميركيّة "سريّة" هبطت في تل أبيب... هذا ما تستعدّ له إسرائيل

كشفت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ مصادر إسرائيلية وأميركية، أشارت إلى استمرار الاستعدادات على وخارجها، تحسباً لأيّ صراع محتمل مع .



وأفادت القناة أن تجهز نفسها لهجوم أميركي محتمل على إيران، مع إعداد سيناريو بديل يتمثل في شنّ الإيرانيين للهجوم أولاً.



توازيّاً، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية لشبكة "هير نيوز"، أن أي هجوم إيراني رداً على عمل أميركي سيقابل بردّ إسرائيلي مباشر، ولن تقبل بأي ضرر يلحق بسيادتها أو بأمن الدولة.



وفي هذا الإطار، هبطت طائرة سرية تابعة لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي في وقت سابق ، وقد وثّق آفي شرف، مراسل صحيفة "هآرتس"، الطائرة أثناء هبوطها في في تل أبيب. (ارم نيوز)

