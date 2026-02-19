كشف مصدر في أجهزة الأمن الروسية، أنّ عدد "جيش صائدي البشر" التابع للرئيس الأوكرانيّ ، يبلغ حوالي 46 ألف عسكريّ"، في إشارة إلى الوحدات المكلفة بعمليات التعبئة القسرية.



وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "هذا يمثل نصف عدد أفراد القوات المسلحة ، وثلاثة أضعاف جيش ، وسبعة أضعاف جيش ، وضعف جيش ". (روسيا اليوم)





