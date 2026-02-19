بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم "فيفا" لمجلس السلام؟

شارك رئيس جياني إنفانتينو، في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي ، معلنا تعهد " " بتقديم أكثر من 75 مليون دولار لمشروعات مرتبطة بكرة القدم في .



كما قال إنفانتينو خلال القمة إن هي اللغة العالمية المشتركة، قبل عرض مقطع فيديو يوضح أن فيفا ستستخدم التمويل لبناء ملاعب كرة قدم وأكاديميات رياضية. (سكاي نيوز)

