تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم "فيفا" لمجلس السلام؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 15:59
A-
A+
بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم فيفا لمجلس السلام؟
بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم فيفا لمجلس السلام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنا تعهد "فيفا" بتقديم أكثر من 75 مليون دولار لمشروعات مرتبطة بكرة القدم في قطاع غزة.

كما قال إنفانتينو خلال القمة إن كرة القدم هي اللغة العالمية المشتركة، قبل عرض مقطع فيديو يوضح أن فيفا ستستخدم التمويل لبناء ملاعب كرة قدم وأكاديميات رياضية. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن لتثبيت تعهدات إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: اجتماع 19 شباط سيكون أول اجتماع لمجلس السلام في غزة لجمع التبرعات لإعادة إعمار القطاع
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتية: سنُقدّم 1.2 مليار دولار لدعم غزة من خلال مجلس السلام
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم

رئيس الاتحاد الدولي

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

دونالد ترامب

رئيس الاتحاد

لكرة القدم

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-02-19
Lebanon24
16:28 | 2026-02-19
Lebanon24
16:23 | 2026-02-19
Lebanon24
16:08 | 2026-02-19
Lebanon24
16:05 | 2026-02-19
Lebanon24
16:00 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24