لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم "فيفا" لمجلس السلام؟
Lebanon 24
19-02-2026
|
15:59
photos
شارك رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو، في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، معلنا تعهد "
فيفا
" بتقديم أكثر من 75 مليون دولار لمشروعات مرتبطة بكرة القدم في
قطاع غزة
.
كما قال إنفانتينو خلال القمة إن
كرة القدم
هي اللغة العالمية المشتركة، قبل عرض مقطع فيديو يوضح أن فيفا ستستخدم التمويل لبناء ملاعب كرة قدم وأكاديميات رياضية. (سكاي نيوز)
