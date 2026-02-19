تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حماس تؤكد أن أي مسار سياسي لغزة يجب أن ينطلق من وقف العدوان ورفع الحصار

Lebanon 24
19-02-2026 | 16:05
حماس تؤكد أن أي مسار سياسي لغزة يجب أن ينطلق من وقف العدوان ورفع الحصار
أكّدت حركة حماس، تعقيبًا على انعقاد جلسة "مجلس السلام" الخاصّة بقطاع غزّة اليوم في الولايات المتحدة الأميركيّة، أنّ "أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقَش بشأن

قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني، يجب أن تنطلق من وقفٍ كاملٍ للعدوان، رفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنيّة المشروعة لشعبنا، وفي مقدّمتها حقّه في الحرّيّة وتقرير المصير".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "انعقاد هذه الجلسة في ظلّ استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النّار، يَفرض على المجتمع الدولي، وعلى

الجهات المشاركة في المجلس، اتخاذ خطوات عمليّة تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، فتح المعابر، إدخال المساعدات الإنسانيّة دون قيود، والشّروع الفوري في إعادة الإعمار".

ودعت "حماس"، الجهات الدّوليّة والوسطاء إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم في ضمان تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، ومنع الاحتلال من تعطيل الاستحقاقات الإنسانيّة والسّياسيّة،

والعمل الجاد على تثبيت وقف إطلاق النّار بشكل دائم"، مشدّدةً على أنّ "أي جهد دولي حقيقي لتحقيق الاستقرار في غزّة، يجب أن يقوم على معالجة جذور المشكلة

المتمثّلة في الاحتلال، وإنهاء سياساته العدوانيّة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة".

النائب فراس حمدان: الهدف اليوم من أي مسار سياسي هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد
المتحدث باسم قسد: أي مسار سياسي أو عسكري مع دمشق سنعلن عنه عبر قنواتنا الرسمية
حماس: مهمة أي قوة دولية بغزة يجب أن تكون لحفظ السلام فقط
فضل الله: لإخراج ملف إعادة الإعمار من أي اعتبارات سياسية
الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

إعادة الإعمار

مجلس السلام

قطاع غزة

الاحتلال

فلسطين

دوان

