حادث في قاعدة نوجه... ومقتل طيار إيرانيّ

أعلن الجيش ، عن وقوع حادث لطائرة حربية في قاعدة نوجه في همدان، خلال تدريب روتينيّ ليليّ.

وأشار الجيش الإيرانيّ إلى أنّ الحادث، أسفر عن مقتل طيار وإنقاذ آخر.