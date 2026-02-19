ترامب يبحث توجيه ضربة لإيران... ماذا ستستهدف الولايات المتّحدة؟

كشفت مصادر لصحيفة " "، أنّ الرئيس الأميركيّ يبحث إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران لإجبارها على إبرام صفقة نووية".

وبحسب " جورنال"، فإنّ "الضربة الابتدائية التي يدرسها تتضمن إستهداف مواقع عسكرية وحكومية".

وأضافت: "إذا استمرت في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء التخصيب، فإنّ ستردّ بحملة واسعة النطاق على منشآت النظام".