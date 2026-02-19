تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تتحرك… وإيران على أهبة الاستعداد

Lebanon 24
19-02-2026 | 16:23
A-
A+
واشنطن تتحرك… وإيران على أهبة الاستعداد
واشنطن تتحرك… وإيران على أهبة الاستعداد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبدو مستعدة لشن هجوم عسكري موسع على إيران، في وقت يحشد فيه البنتاغون قوة ضاربة كبيرة في الشرق الأوسط.

وحسب الصحيفة، أفاد مسؤولون مطلعون بأن الترسانة، التي يجري تجميعها منذ أسابيع، تنتظر وصول حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفنها الحربية المرافقة، وذلك بعد أن مدد القادة العسكريون، الأسبوع الماضي، فترة انتشارها وأمروا السفن بالتوجه إلى المنطقة من البحر الكاريبي.

وأضاف المسؤولون، أن السفن كانت تقترب من مضيق جبل طارق يوم الخميس، مما يجعل تنفيذ الهجوم ممكنا في غضون أيام.

وأكد المسؤولون أن الإدارة تريد أن يعلم الجميع أنها تعزز قدراتها القتالية في المنطقة، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على عمل عسكري، وفقا لمصادر مطلعة.

وأشار بعضهم إلى أن من بين الاعتبارات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية، التي تختتم فعالياتها يوم الأحد في إيطاليا.

وقال دانيال ب. شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل والمسؤول البارز في البنتاغون خلال إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة، بدعم من حليفتها إسرائيل، ستحظى بـ"تفوق عسكري ساحق" على إيران.

لكن شابيرو حذر من أن صراعا كبيرا مع إيران ينطوي على مخاطر جسيمة، من بينها صواريخ باليستية قادرة على قتل جنود أميركيين في المنطقة، وشبكة من القوات الوكيلة في أنحاء الشرق الأوسط قادرة على تحويل أي هجوم بسرعة إلى حرب أوسع وأكثر دموية، إضافة إلى احتمال حدوث اضطراب كبير في الملاحة البحرية وسوق النفط العالمية.

وقال شابيرو، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، في إشارة إلى إيران: "سيتكبدون بالتأكيد أضرارا بالغة جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة، لكن هذا لا يعني أن الأمر سينتهي بسرعة أو بسلاسة، ولديهم القدرة على فرض بعض التكاليف في الاتجاه المعاكس".

ووفقا للصحيفة، اعتقد دبلوماسيون إقليميون في البداية أن الضغط العسكري الذي تمارسه إدارة ترامب على إيران يهدف إلى دفع طهران لتقديم تنازلات أكبر في المفاوضات، بحسب دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي: القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد للرد فورًا وبقوة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نحن على أهبة الاستعداد للدفاع وجاهزون لأي سيناريوهات مفاجئة في الساحة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: 15 ألف جندي أميركي وسفن حربية ومقاتلات لا تزال في الكاريبي على أهبة الاستعداد حال اقتضت الحاجة لضربة ثانية على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 00:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

إسرائيل

دونالد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-02-19
Lebanon24
16:28 | 2026-02-19
Lebanon24
16:08 | 2026-02-19
Lebanon24
16:05 | 2026-02-19
Lebanon24
16:00 | 2026-02-19
Lebanon24
15:59 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24