مجددًا.. إيران تهدّد: سنردّ بحزم

في رسالة إلى ، أوضحت موقفها من أي عدوان عسكري على أراضيها.



وقالت في رسالتها: "إذا تعرضت البلاد لعدوان عسكري فإنها ستعتبر قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة أهدافًا مشروعة".



وذكرت البعثة الدائمة لإيران لدى في الرسالة أن تصريحات الرئيس الأميركي تجاه إيران "تنذر باحتمال حقيقي لشن عدوان عسكري"، وشددت على أن إيران لا ترغب في الحرب.



وأكدت الرسالة أن إيران سترد "بحزم" في حال تعرضها لعدوان عسكري.



والخميس، أشار إلى أن ستحدد خطواتها المقبلة في غضون 10 أيام إذا لم توافق اتفاق نووي، مما يمنح طهران موعدًا نهائيًا جديدًا، في وقت يدرس فيه توجيه مجموعة ثانية من الضربات ضد البلاد.



وصرح ترامب أمام عدد من الشخصيات البارزة في تجمع "مجلس السلام" حول غزة، قائلًا: "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق.



وأضاف: "قد نضطر إلى اتخاذ خطوة إضافية أو قد لا نفعل. ربما سنبرم اتفاقًا.. ستعرفون النتيجة خلال الأيام العشرة على الأرجح".



