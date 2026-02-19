تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مجددًا.. إيران تهدّد: سنردّ بحزم

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:16
مجددًا.. إيران تهدّد: سنردّ بحزم
في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضحت إيران موقفها من أي عدوان عسكري على أراضيها.

وقالت طهران في رسالتها: "إذا تعرضت البلاد لعدوان عسكري فإنها ستعتبر قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة أهدافًا مشروعة".

وذكرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في الرسالة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران "تنذر باحتمال حقيقي لشن عدوان عسكري"، وشددت على أن إيران لا ترغب في الحرب.

وأكدت الرسالة أن إيران سترد "بحزم" في حال تعرضها لعدوان عسكري.

والخميس، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستحدد خطواتها المقبلة في غضون 10 أيام إذا لم توافق إيران على اتفاق نووي، مما يمنح طهران موعدًا نهائيًا جديدًا، في وقت يدرس فيه توجيه مجموعة ثانية من الضربات ضد البلاد.

وصرح ترامب أمام عدد من الشخصيات البارزة في تجمع "مجلس السلام" حول غزة، قائلًا: "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق.

وأضاف: "قد نضطر إلى اتخاذ خطوة إضافية أو قد لا نفعل. ربما سنبرم اتفاقًا.. ستعرفون النتيجة خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".
 
