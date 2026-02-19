صحيفة أميركية: خياران أمام ترامب لضرب إيران

تراجعت لغة الدبلوماسية بين وإيران بعد جولتين من المباحثات، وسط تلويح متزايد بالتحرك العسكري.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس لم يحسم بعد قراره بشأن شن هجوم، لكنه يدرس خيارات تتراوح بين حملة هجمات تمتد أسبوعا بهدف فرض تغيير النظام، وبين موجة ضربات أصغر نطاقا تستهدف منشآت حكومية وعسكرية إيرانية.



وأشار الخميس إلى أن ستحدد خطواتها المقبلة خلال عشرة أيام إذا لم توافق اتفاق نووي، قائلا خلال تجمع "مجلس السلام" حول غزة إن "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف "قد نضطر إلى اتخاذ خطوة إضافية أو قد لا نفعل. ربما سنبرم اتفاقا.. ستعرفون النتيجة خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".



وحذر مسؤولون ومحللون أميركيون من أن هذه الخطوات قد تدفع للرد بما يفتح الباب أمام حرب أوسع في .



وبحسب ما ورد، التقى كبار المسؤولين هذا الأسبوع بنظرائهم الإيرانيين لإجراء مفاوضات تطالب فيها واشنطن بإنهاء العمل لطهران وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء المسلحين في المنطقة، فيما رفضت إيران التسوية الشاملة وقدمت “تنازلات متواضعة” بشأن نشاطها النووي حتى الآن.



ورأت “وول ستريت جورنال” أن هذا المأزق، الذي بات مسؤولون أميركيون يعتبرون كسر جموده أمرا غير مرجح، ومع التعزيزات العسكرية الأميركية قرب إيران، رفع من احتمالات توجيه ضربات.



ومن المتوقع أن تعرض إيران موقفها من المفاوضات خلال أسبوعين، غير أن مهلة العشرة أيام التي حددها ترامب قد تدفع طهران لتقديم مقترحها بشكل أسرع.



وفي المقابل، هدد مسؤولون إيرانيون بالرد بـ“أقصى قوة” على أي مستوى من الضربات الأميركية. ونقل النص عن المرشد علي خامنئي قوله عبر منشورات الثلاثاء الماضي إن قواته قادرة على إغراق حاملة طائرات أميركية وتوجيه “ضربة قاسية” للجيش الأميركي.



وأشار التقرير إلى أن طهران تنظر بعين الريبة إلى الجداول الزمنية الدبلوماسية لترامب، مذكرا بأن كان قد تحدث العام الماضي عن مهلة أسبوعين لاتفاق مشابه قبل أن تهاجم قاذفات B-2 ثلاثة مواقع نووية إيرانية بعد أيام، ما أدى إلى تراجع العمل النووي، فيما يعتبر محللون أن ما يُبحث حاليا “أكبر وأكثر خطورة” من ضربة خاطفة.



وخلال الأيام القليلة الماضية، واصلت الولايات المتحدة نقل مقاتلات متطورة من طرازي F-35 وF-22 إلى الشرق الأوسط، وفق بيانات تتبع الرحلات ومسؤول أميركي. كما أشار النص إلى أن حاملة طائرات ثانية محملة بطائرات هجومية وطائرات حرب إلكترونية في طريقها للمنطقة، إضافة إلى وصول طائرات قيادة وسيطرة ضرورية لتنظيم حملات جوية كبرى، ونشر دفاعات جوية في الأسابيع الأخيرة.

