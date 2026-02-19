تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُطلق "مجلس السلام" لغزة ويُعلن مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:29
A-
A+
ترامب يُطلق مجلس السلام لغزة ويُعلن مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار
ترامب يُطلق مجلس السلام لغزة ويُعلن مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بلإطلاق الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في واشنطن ، واضعا قطاع غزة على رأس أجندة تجمع دولي ضم 47 دولة، بينها أعضاء مؤسسون وأخرى بصفة "مراقب" إلى جانب الاتحاد الأوروبي

ولفت ترامب إلى مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن دولا عدة تعهدت بتقديم "أكثر من سبعة مليارات دولار". وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن قطر والسعودية والإمارات تعهدت كل منها بما لا يقل عن مليار دولار.

وقال ترامب: "سنساعد غزة سنحل فيها السلام"، معتبرا أن المجلس يمكن أن يكرر النموذج "في أماكن أخرى".

ويهدف المجلس، وفق الطرح الأميركي، إلى تأمين الاستقرار وإطلاق إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة، بالتوازي مع وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، رغم استمرار تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بخرق الهدنة.

وأعلن الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد قوة الاستقرار، مع تعهد خمس دول هي المغرب، كازاخستان، كوسوفو وألبانيا، برفدها بقوات. وأبدت جاكرتا استعدادها للمساهمة بنحو 8 آلاف جندي ضمن قوة قد يصل عديدها إلى 20 ألفاً.

وفي غزة، كشف ممثل المجلس الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن فتح باب الانتساب لقوات الشرطة، مع تسجيل ألفي متطوع، وتعهدت مصر والأردن بتدريب العناصر.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنساهم بـ 10 مليارات دولار في مجلس السلام
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: ترامب سيعلن عن خطة تمويل بمليارات الدولارات لغزة في الاجتماع الأول لمجلس السلام
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بـ5 مليارات دولار لغزة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوروبي

السعودية

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20
Lebanon24
03:22 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24