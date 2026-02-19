ترامب يُطلق "مجلس السلام" لغزة ويُعلن مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار

قام الرئيس الأميركي مؤخرا بلإطلاق الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في ، واضعا على رأس أجندة تجمع دولي ضم 47 دولة، بينها أعضاء مؤسسون وأخرى بصفة "مراقب" إلى جانب .ولفت إلى مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن دولا عدة تعهدت بتقديم "أكثر من سبعة مليارات دولار". وأوضحت المتحدثة باسم أن قطر والسعودية والإمارات تعهدت كل منها بما لا يقل عن مليار دولار.وقال ترامب: "سنساعد غزة سنحل فيها السلام"، معتبرا أن المجلس يمكن أن يكرر النموذج "في أماكن أخرى".ويهدف المجلس، وفق الطرح الأميركي، إلى تأمين الاستقرار وإطلاق إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة، بالتوازي مع وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، رغم استمرار تبادل الاتهامات بين وحماس بخرق الهدنة.وأعلن الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد قوة الاستقرار، مع تعهد خمس دول هي المغرب، كازاخستان، كوسوفو وألبانيا، برفدها بقوات. وأبدت جاكرتا استعدادها للمساهمة بنحو 8 آلاف جندي ضمن قوة قد يصل عديدها إلى 20 ألفاً.وفي غزة، كشف ممثل المجلس الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن فتح باب الانتساب لقوات الشرطة، مع تسجيل ألفي متطوع، وتعهدت مصر والأردن بتدريب العناصر.