تمهيدا للإفراج عن معتقلين سياسيين.. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة توقع قانون العفو

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:33
تمهيدا للإفراج عن معتقلين سياسيين.. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة توقع قانون العفو
تمهيدا للإفراج عن معتقلين سياسيين.. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة توقع قانون العفو photos 0
في خطوة تمهد للإفراج عن معتقلين سياسيين، وقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قانون العفو الذي أقره البرلمان مساء أمس الخميس، وذلك خلال مراسم رسمية في العاصمة كراكاس.

وسلّم رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، شقيق الرئيسة بالوكالة، نص القانون إليها للتوقيع، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت الهيئة التشريعية قد أقرت في وقت سابق مشروع قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح سياسيين ونشطاء ومحامين وآخرين، في تحول لافت في موقف السلطات التي ظلت لسنوات تنفي وجود سجناء سياسيين في البلاد.

ومن المتوقع أن يحدد القانون شروط الاستحقاق والاستثناءات، ما يمهد لإطلاق سراح عدد من المحتجزين بعد شهور أو سنوات من الاعتقال.

وقالت النائبة المعارضة نورا براتشو خلال مناقشة المشروع: "إنه ليس مثاليا، لكنه خطوة كبيرة إلى الأمام. سيخفف من معاناة الكثيرين من الفنزويليين".

ويأتي هذا التطور في سياق تغيرات سياسية متسارعة تشهدها البلاد، عقب تطورات أمنية شهدتها العاصمة كراكاس الشهر الماضي.
