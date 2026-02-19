في خطوة يطالب بها أميركيون منذ عقود.. ترامب يتعهد بنشر وثائق حول "الكائنات الفضائية"

في خطوة يطالب بها أميركيون منذ عقود، أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الخميس، انه سيأمر الوكالات الفيدرالية بالبدء في "تحديد ونشر" الملفات الحكومية المتعلقة بالصحون الطائرة والكائنات الفضائية.وكتب على منصته "تروث سوشال": "بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أثاره الموضوع، سأطلب من وزير الحرب والوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة بدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والصحون الطائرة".وكان الرئيس الأميركي أكد في وقت سابق أمس الخميس أن سلفه كشف "معلومات سرية" عندما أشار بشكل عرضي في مدونة صوتية إلى وجود كائنات فضائية.وردا على سؤال على متن طائرته الرئاسية بشأن تصريحات لأوباما أعادت إحياء نظريات مؤامرة حول هذا الملف، قال ترامب: "لقد سرب معلومات سرية، ليس من المفترض أن يفعل ذلك".وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان الفضائيون حقيقيين أم لا"، لكنه اعتبر أن الرئيس السابق "ارتكب خطأ فادحا".