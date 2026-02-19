مروحية تختفي فوق الشرق الأقصى الروسي.. والبحث مستمر

أعلنت السلطات الروسية اختفاء مروحية من طراز " " كانت تقل 3 أشخاص في مقاطعة آمور بالشرق ، بعدما انقطع الاتصال بها خلال رحلة داخلية.



وقالت السلطات إن المروحية أقلعت من موقع لقطع الأشجار يبعد 130 كيلومترا عن قرية أمارانكا، وكانت متجهة إلى قرية رومني، قبل أن يفقد الاتصال معها. وذكر والسلامة من الحرائق في مقاطعة آمور أن المروحية تابعة لإحدى شركات قطع الأشجار.



وأوضحت حكومة في بيان أن على متن المروحية طيارا وراكبين. وانطلق فريق بحث وإنقاذ من مدينة بلاغوفيشتشينسك، ويضم 36 شخصا و12 قطعة من المعدات، بينها 3 سيارات ثلج آلية وطائرة مسيّرة. (روسيا اليوم)

Advertisement