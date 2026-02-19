تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مروحية تختفي فوق الشرق الأقصى الروسي.. والبحث مستمر

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:38
A-
A+
مروحية تختفي فوق الشرق الأقصى الروسي.. والبحث مستمر
مروحية تختفي فوق الشرق الأقصى الروسي.. والبحث مستمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت السلطات الروسية اختفاء مروحية من طراز "روبنسون" كانت تقل 3 أشخاص في مقاطعة آمور بالشرق الأقصى، بعدما انقطع الاتصال بها خلال رحلة داخلية.

وقالت السلطات إن المروحية أقلعت من موقع لقطع الأشجار يبعد 130 كيلومترا عن قرية أمارانكا، وكانت متجهة إلى قرية رومني، قبل أن يفقد الاتصال معها. وذكر مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في مقاطعة آمور أن المروحية تابعة لإحدى شركات قطع الأشجار.

وأوضحت حكومة المقاطعة في بيان أن على متن المروحية طيارا وراكبين. وانطلق فريق بحث وإنقاذ من مدينة بلاغوفيشتشينسك، ويضم 36 شخصا و12 قطعة من المعدات، بينها 3 سيارات ثلج آلية وطائرة مسيّرة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتانة: لا تأكيد بعد لعدد الموجودين تحت الركام والبحث مستمر
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على حطام طائرة استطلاع في إندونيسيا والبحث مستمر عن 11 مفقودًا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو بحث مع نظيره السعودي التنسيق المستمر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية في قاعدة السارة الليبية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مركز الدفاع المدني

مركز الدفاع

روسيا اليوم

المقاطعة

روبنسون

روسيا

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20
Lebanon24
03:22 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24