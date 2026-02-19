تبادل سفراء بين القاهرة وطهران.. "قرار نهائي" بانتظار الإعلان

أعلن رعاية المصالح في مصر، أمس الخميس، اتخاذ قرار نهائي بتبادل السفراء بين والقاهرة، على أن يُستكمل ذلك بإعلان رسمي لاحقا.



ونقلت وكالة "تسنيم" عن مجتبى فردوسي بور قوله إن العلاقات بين طهران والقاهرة بلغت مرحلة متقدمة، مؤكدا أن الروابط بين البلدين "أعمق وأوسع" من علاقاتهما مع العديد من الدول.



وتُعد هذه الخطوة تطورا بارزا في مسار العلاقات الإيرانية بعد عقود من القطيعة الدبلوماسية التي بدأت عام 1979. (العربية)

