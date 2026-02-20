وجها لوجه.. معركة جوية أميركية صينية فوق البحر الأصفر فماذا حصل؟

أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الجمعة عن وقوع مواجهة جوية قصيرة فوق البحر الأصفر بين مقاتلات تابعة للقوات الأميركية المتمركزة في وأخرى صينية، من دون أن تتطور إلى اشتباك.



ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية أن عدة طائرات "إف-16" أقلعت من قاعدة الجوية في مدينة بيونغتيك، على مسافة نحو 60 كيلومترا جنوب سيئول، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل أن تحلق فوق المياه الدولية في البحر الأصفر.



وبحسب المصادر، حلقت المقاتلات الأميركية في منطقة تقع بين منطقتي تحديد الهوية لكل من الجنوبية والصين، ما دفع الجيش الصيني إلى إرسال مقاتلاته إلى الموقع، لكن الحادث انتهى من دون اشتباك.



وأضاف أحد المصادر أن القوات الأميركية في كوريا الجنوبية أبلغت الجيش الكوري الجنوبي بخطتها قبل التدريبات، لكنها لم تكشف تفاصيلها، بما في ذلك الهدف منها.



وردا على سؤال بشأن الواقعة، قالت في سيئول إنها لا تستطيع تأكيد تفاصيل التدريبات، لكنها أكدت أن الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأميركية يحافظان على وضع دفاعي مشترك قوي.



وتأتي هذه التدريبات وسط تكهنات بأن قد تسعى إلى إعادة تعريف دور قواتها في كوريا الجنوبية، عبر التركيز أكثر على مواجهة التهديدات ، مع دعوة الحلفاء إلى تحمل أعباء أمنية أكبر. (روسيا اليوم)

