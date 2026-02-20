تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بولس من مجلس الأمن: "لا حل عسكريا" والسودان أمام 5 مرتكزات لوقف الحرب

Lebanon 24
20-02-2026 | 00:13
أعلن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن حجم معاناة الشعب السوداني "مدمر"، مؤكدا أن الوقت قد حان "لوقف القتال في السودان الآن".

وقال بولس إنه انضم إلى قادة عالميين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة في السودان وضرورة إنهاء "أكثر من ألف يوم" من نزاع وصفه بأنه "لا داعي له". وأضاف أن الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية المملكة المتحدة يفت كوبر حملت رسالة "واضحة وموحّدة" مفادها أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وحان الوقت لوقف القتال الآن".

وأشار بولس إلى أن المعاناة في السودان اتخذت طابعا مدمرا مع "نزوح واسع النطاق، وانعدام الأمن الغذائي، وارتكاب فظائع"، مؤكدا أن تحقيق سلام دائم في السودان يظل أولوية لدى الرئيس الأميركي، مع التشديد على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في إنهاء الحرب.

وعرض بولس 5 مرتكزات لتحقيق توافق دولي تشمل هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وحماية المدنيين، ووقف إطلاق نار دائم وترتيبات أمنية موثوقة، وانتقالا سياسيا شاملا بقيادة مدنية، إضافة إلى مسار طويل الأمد للتعافي وإعادة الإعمار.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك الشركاء في الرباعية والمملكة المتحدة، للضغط من أجل هدنة إنسانية وتوسيع المساعدات، إلى جانب "محاسبة المسؤولين عن الفظائع"، بالتوازي مع الدفع نحو السلام.

وتأتي هذه المواقف فيما تتواصل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان 2023، مع اتساع رقعتها خارج الخرطوم إلى دارفور وكردفان ومناطق أخرى، وما رافقها من انهيار في الخدمات ونزوح واسع وتحذيرات أممية من مجاعة وشيكة واتهامات بارتكاب فظائع خصوصا في دارفور. (روسيا اليوم)
