قتيل وعشرات الجرحى خلال احتجاجات في عدن

سقط قتيل وأصيب 23 آخرين في احتجاجات شهدها محيط قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن، بعد إطلاق قوات حكومية النار على متظاهرين تجمعوا أمام ، وفق ما أفادت " ".



وأشارت مصادر يمنية إلى أن القوات أطلقت الرصاص على المحتجين الذين خرجوا رفضا لوجود الحكومة المشكلة حديثا، ما أدى إلى وقوع الضحايا.



ودان ما وصفه بـ"الاستهداف العسكري للمتظاهرين"، محملا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المواطنين، ومطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

كما دعا المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة وشفافة لكشف المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذ عمليات إطلاق النار وتقديمهم للمساءلة.





