في بلد عربي.. عالمة ذرة مشرّدة على الطريق وتحرّك رسمي

هزت في مصر قصة المهندسة "ليلى"، 66 عاماً، المتخصصة في علوم الذرة والعاملة بهيئة الطاقة الذرية، والتي عاشت مشردة على أحد أرصفة محافظة لأكثر من 8 أشهر بعد طردها من شقتها.



تعود التفاصيل إلى خلاف مع مالك العقار الذي تقيم فيه بنظام ، حيث حاول إجبارها على زيادة القيمة الإيجارية، ليتطور الأمر إلى طردها والاعتداء عليها بدنيًا وفقدانها وثائقها ومتعلقاتها الشخصية.



أثارت القصة موجة غضب وتعاطف واسعة على مواقع التواصل، مما دفع بالجيزة إلى التحرك. وقام فريق التدخل السريع بنقل المهندسة المسنة إلى "دار الخير" التابعة لجمعية العلاقات الإنسانية، حيث ستتلقى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة. (العربية)



