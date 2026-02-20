تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-1
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بصورة.. ترامب يثبّت قوته في وزارة العدل الاميركية
Lebanon 24
20-02-2026
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت لافتة تحمل صورة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على مقر
وزارة العدل
في
واشنطن
، في خطوة لافتة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على سعيه لترك بصمته داخل مؤسسات اتحادية تُعد من الأكثر حساسية، وسط جدل متجدد حول المسافة الفاصلة بين السياسة والعمل الحكومي.
اللافتة الزرقاء رُفعت بين عمودين في إحدى زوايا المبنى، وتضمنت شعار "لنجعل أميركا آمنة مرة أخرى"، بالتوازي مع تحركات أوسع نُسبت إلى الرئيس منذ عودته إلى
البيت الأبيض
، شملت تعيينات وتغييرات إدارية ورمزية في مؤسسات رسمية وثقافية، وفق ما ورد في المعلومات المتداولة عن الواقعة.
وبينما يرى مؤيدون أن الرسالة رمزية وتنسجم مع توجهات "فرض النظام" وتشديد القبضة على ملفات الأمن والجريمة، يحذر منتقدون من أن توسيع حضور الرئيس داخل وزارة العدل تحديداً قد يُقرأ كضغط سياسي غير مباشر على مؤسسة يُفترض أن تعمل وفق قواعد
الاستقلال
المهني، لا وفق مزاج الحملات والشعارات.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي واضح يشرح خلفية قرار رفع اللافتة أو الجهة التي اتخذته داخل الوزارة، ما يبقي السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الخطوة جزءاً من توجه مؤسسي ثابت أم مجرد رسالة سياسية موجهة للداخل الأميركي قبل الخارج. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
20/02/2026 12:06:43
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الاسرائيلي رداً على ترامب: طلب العفو عن نتنياهو يأتي وفقًا لوزارة العدل
Lebanon 24
الرئيس الاسرائيلي رداً على ترامب: طلب العفو عن نتنياهو يأتي وفقًا لوزارة العدل
20/02/2026 12:06:43
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مادورو وزوجته سيواجهان العدالة أمام المحاكم الأميركية قريبا
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مادورو وزوجته سيواجهان العدالة أمام المحاكم الأميركية قريبا
20/02/2026 12:06:43
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: على الناخبين إثبات الجنسية الاميركية للتصويت ووقف الاقتراع عبر البريد باستثناء حالات معينة
Lebanon 24
ترامب: على الناخبين إثبات الجنسية الاميركية للتصويت ووقف الاقتراع عبر البريد باستثناء حالات معينة
20/02/2026 12:06:43
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وزارة العدل
الاستقلال
سكاي نيوز
بيت الأب
سكاي نيو
الاميركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية
Lebanon 24
إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية
04:51 | 2026-02-20
20/02/2026 04:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بضربة واحدة.. موسكو تدمر 239 مسيّرة أوكرانية في مقاطعة تشيرنيهيف
Lebanon 24
بضربة واحدة.. موسكو تدمر 239 مسيّرة أوكرانية في مقاطعة تشيرنيهيف
04:37 | 2026-02-20
20/02/2026 04:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة
Lebanon 24
برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة
04:26 | 2026-02-20
20/02/2026 04:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. "التايمز" تكشف
Lebanon 24
بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. "التايمز" تكشف
03:49 | 2026-02-20
20/02/2026 03:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن توقيت الضربة الأميركية على إيران وهدفها.. إليكم ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
Lebanon 24
عن توقيت الضربة الأميركية على إيران وهدفها.. إليكم ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
03:30 | 2026-02-20
20/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
10:18 | 2026-02-19
19/02/2026 10:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:51 | 2026-02-20
إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية
04:37 | 2026-02-20
بضربة واحدة.. موسكو تدمر 239 مسيّرة أوكرانية في مقاطعة تشيرنيهيف
04:26 | 2026-02-20
برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة
03:49 | 2026-02-20
بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. "التايمز" تكشف
03:30 | 2026-02-20
عن توقيت الضربة الأميركية على إيران وهدفها.. إليكم ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
03:22 | 2026-02-20
بالفيديو.. ترامب يسرق مطرقة "مجلس السلام" المطلية بالذهب
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 12:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24