بصورة.. ترامب يثبّت قوته في وزارة العدل الاميركية

رفعت لافتة تحمل صورة الرئيس الأميركي على مقر في ، في خطوة لافتة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على سعيه لترك بصمته داخل مؤسسات اتحادية تُعد من الأكثر حساسية، وسط جدل متجدد حول المسافة الفاصلة بين السياسة والعمل الحكومي.



اللافتة الزرقاء رُفعت بين عمودين في إحدى زوايا المبنى، وتضمنت شعار "لنجعل أميركا آمنة مرة أخرى"، بالتوازي مع تحركات أوسع نُسبت إلى الرئيس منذ عودته إلى ، شملت تعيينات وتغييرات إدارية ورمزية في مؤسسات رسمية وثقافية، وفق ما ورد في المعلومات المتداولة عن الواقعة.



وبينما يرى مؤيدون أن الرسالة رمزية وتنسجم مع توجهات "فرض النظام" وتشديد القبضة على ملفات الأمن والجريمة، يحذر منتقدون من أن توسيع حضور الرئيس داخل وزارة العدل تحديداً قد يُقرأ كضغط سياسي غير مباشر على مؤسسة يُفترض أن تعمل وفق قواعد المهني، لا وفق مزاج الحملات والشعارات.



حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي واضح يشرح خلفية قرار رفع اللافتة أو الجهة التي اتخذته داخل الوزارة، ما يبقي السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الخطوة جزءاً من توجه مؤسسي ثابت أم مجرد رسالة سياسية موجهة للداخل الأميركي قبل الخارج. (سكاي نيوز)

