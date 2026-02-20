تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"خطوة أخيرة" ينتظرها ترامب قبل ضرب إيران.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست"

Lebanon 24
20-02-2026 | 01:57
خطوة أخيرة ينتظرها ترامب قبل ضرب إيران.. هذا ما كشفته واشنطن بوست
خطوة أخيرة ينتظرها ترامب قبل ضرب إيران.. هذا ما كشفته واشنطن بوست photos 0
مع تصاعد التوتر وتسارع التطورات، أعلن مسؤولون أميركيون أن هناك "خطوة أخيرة" ينتظر أن تحدث خلال أيام وذلك قبل أن تبدأ الولايات المتحدة هجومها العسكري المحتمل على إيران.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان هذه الخطوة هي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وسفنها الحربية المرافقة إلى المنطقة.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الترسانة الأميركية التي يجري تجميعها منذ أسابيع تنتظر وصول هذه القطع، وذلك بعد أوامر بتحركها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها تقترب من مضيق جبل طارق، الخميس، مما يجعل الهجوم ممكنا في غضون أيام مع وصولها إلى الشرق الأوسط.

وكان كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمعوا في غرفة العمليات، الأربعاء، لمناقشة الوضع في إيران، وقالوا إن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة "ستكون بكامل قوتها بحلول منتصف مارس"، وفقا لمسؤول أميركي مطلع على الأمر.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على عمل عسكري.
 
"وول ستريت جورنال": السعودية تقود جبهة خليجية لإقناع واشنطن بعدم ضرب إيران
"علي بابا" تسرّع سباق الذكاء الاصطناعي قبل خطوة "ديب سيك"
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
ألمانيا: إجراءات إسرائيل الأخيرة بالضفة خطوة تجاه "الضم الفعلي"
