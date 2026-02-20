"خطوة أخيرة" ينتظرها ترامب قبل ضرب إيران.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست"

مع تصاعد التوتر وتسارع التطورات، أعلن مسؤولون أميركيون أن هناك "خطوة أخيرة" ينتظر أن تحدث خلال أيام وذلك قبل أن تبدأ هجومها العسكري المحتمل على .وكشفت صحيفة " " الأميركية ان هذه الخطوة هي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وسفنها الحربية المرافقة إلى المنطقة.وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الترسانة الأميركية التي يجري تجميعها منذ أسابيع تنتظر وصول هذه القطع، وذلك بعد أوامر بتحركها من منطقة البحر الكاريبي إلى .وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها تقترب من مضيق جبل طارق، الخميس، مما يجعل الهجوم ممكنا في غضون أيام مع وصولها إلى الشرق الأوسط.وكان كبار مستشاري للرئيس الأميركي اجتمعوا في ، الأربعاء، لمناقشة الوضع في إيران، وقالوا إن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة "ستكون بكامل قوتها بحلول منتصف "، وفقا لمسؤول أميركي مطلع على الأمر.ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد وافق على عمل عسكري.