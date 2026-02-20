تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مطار بإسم ترامب.. واعتراضات

Lebanon 24
20-02-2026 | 01:58
أقرّ مشرّعو ولاية فلوريدا مشروع قانون لإعادة تسمية مطار "بالم بيتش الدولي" ليحمل اسم الرئيس دونالد ترامب، بعد تصويت مجلس الشيوخ في الولاية لمصلحة المشروع وإحالته إلى مكتب الحاكم رون ديسانتيس للتوقيع.

الخطوة تفتح باباً مزدوجاً من الجدل. الأول سياسي ومحلي، مع اعتراضات ديمقراطية تقول إن الولاية تتجاهل موقفاً رافضاً في مقاطعة بالم بيتش.
والثاني قانوني وتجاري، بعدما ظهرت تقارير عن طلبات لتسجيل علامات تجارية مرتبطة بتسمية مطارات باسم ترامب، ما غذّى تساؤلات حول أي منفعة محتملة من الاسم حتى لو قيل إن العائلة لن تتقاضى رسوماً أو "إتاوات".

وإذا وقّع ديسانتيس المشروع، يبقى تنفيذ التسمية عملياً رهناً بالإجراءات التنظيمية ذات الصلة، ومنها ما يتصل بالموافقات الفيدرالية الخاصة بقطاع الطيران.
