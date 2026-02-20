محملة بكرات معدنية.. القوات الأوكرانية تستهدف سيفاستوبول بمسيّرات

استهدفت القوات سيفاستوبول بمسيّرات محملة بكرات معدنية، بحسب ما نقلت "تاس"، وفق ما أعلنت السلطات الروسية الجمعة.



ولفت إلى تضرر أكثر من 10 منازل و11 سيارة جراء هجوم القوات الأوكرانية على سيفاستوبول صباح اليوم.



وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت، ليلة اليوم الجمعة، هجوماً مكثفاً على المدينة باستخدام طائرات مسيرة محملة بكرات معدنية. وكتب رازفوجايف في قناته عبر "تلغيرام": "كانت الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها محملة بكرات معدنية مدمرة".



وفي وقت سابق أوضح رازفوجايف أن هذه العناصر تعمل ك "شظايا" تتطاير بسرعة كبيرة عند انفجار العبوة، ما يزيد من مساحة الدمار واحتمال إصابة الأشخاص وتضرر السيارات والمنازل.

