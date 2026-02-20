تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

محملة بكرات معدنية.. القوات الأوكرانية تستهدف سيفاستوبول بمسيّرات

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:52
محملة بكرات معدنية.. القوات الأوكرانية تستهدف سيفاستوبول بمسيّرات
محملة بكرات معدنية.. القوات الأوكرانية تستهدف سيفاستوبول بمسيّرات photos 0
استهدفت القوات الأوكرانية سيفاستوبول بمسيّرات محملة بكرات معدنية، بحسب ما نقلت "تاس"، وفق ما أعلنت السلطات الروسية صباح اليوم الجمعة. 

ولفت إلى تضرر أكثر من 10 منازل و11 سيارة جراء هجوم القوات الأوكرانية على سيفاستوبول صباح اليوم.

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت، ليلة اليوم الجمعة، هجوماً مكثفاً على المدينة باستخدام طائرات مسيرة محملة بكرات معدنية. وكتب رازفوجايف في قناته عبر "تلغيرام": "كانت الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها محملة بكرات معدنية مدمرة".

وفي وقت سابق أوضح رازفوجايف أن هذه العناصر تعمل ك "شظايا" تتطاير بسرعة كبيرة عند انفجار العبوة، ما يزيد من مساحة الدمار واحتمال إصابة الأشخاص وتضرر السيارات والمنازل.
