تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. ترامب يسرق مطرقة "مجلس السلام" المطلية بالذهب

Lebanon 24
20-02-2026 | 03:22
A-
A+
بالفيديو.. ترامب يسرق مطرقة مجلس السلام المطلية بالذهب
بالفيديو.. ترامب يسرق مطرقة مجلس السلام المطلية بالذهب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يُظهره وهو يغادر حاملاً مطرقة قيل إنها مصنوعة من "الذهب الخالص" عقب انتهاء اجتماع "مجلس السلام".

وبحسب ما يظهر في الفيديو، طرق ترامب بالمطرقة في إشارة إلى اختتام الاجتماع، ثم صافح نائبه جي دي فانس بينما كانت المطرقة في يده الأخرى، قبل أن يقول: "أظن أننا سنأخذها معنا".


وعلى وقع أغنية "Y.M.C.A." التي ترافق ترامب في مناسبات مختلفة، تابع مصافحة رؤساء دول مشاركة في عضوية المجلس، فيما ظل ممسكاً بالمطرقة.

وتفاوتت التعليقات على المقطع بين السخرية والتهكم، إذ كتب أحدهم: "فظيع جداااا ترامب حرامي، ترامب اليوم في مؤتمر السلام لاحظ أن المطرقة من الذهب الخالص فسرقها علي المباشر وطلع فيها الطيارة وبرغم إنه الرؤساء نبهوه عمل نفسه مش فاهم".

وكتب آخر: "لم يترك الرئيس ترامب المطرقة الذهبية وراءه حين غادر المكان، بل أخذها معه! الذهب الخالص شيء لا يُمكن تفويته".

في المقابل، ذهب بعض المتابعين إلى قراءة رمزية للمشهد، معتبرين أن التمسك بالمطرقة لا يقتصر على لقطة عابرة، بل يحمل دلالات سياسية ومالية، مع الإشارة إلى حضور اللون الذهبي بشكل لافت في صورة ترامب العامة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران تعرضت المرة الماضية لـ "مطرقة منتصف الليل" بعدما رفضت إبرام صفقة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: المفاوضات جارية مع ايران ولا أريد تكرار عملية "مطرقة منتصف الليل"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُطلق "مجلس السلام" لغزة ويُعلن مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر يمثل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

مجلس السلام

روسيا اليوم

جي دي فانس

youtube

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-02-20
Lebanon24
08:00 | 2026-02-20
Lebanon24
07:18 | 2026-02-20
Lebanon24
07:05 | 2026-02-20
Lebanon24
07:00 | 2026-02-20
Lebanon24
06:55 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24