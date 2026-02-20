بالفيديو.. ترامب يسرق مطرقة "مجلس السلام" المطلية بالذهب

😅🔥فظيع جداااا🔥 ترامب حرامي،

ترامب اليوم في مؤتمر السلام لاحظ أن المطرقة من الذهب الخالص فسرقها علي المباشر وطلع فيها الطيارة وبرغم إنه الرؤوساء نبهوه عمل نفسه مش فاهم🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MVKpquPs7O — Mr.Ibrahim (Official)🥷🧭 (@Ibrahim04jh) February 19, 2026

أثار الرئيس الأميركي جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يُظهره وهو يغادر حاملاً مطرقة قيل إنها مصنوعة من " الخالص" عقب انتهاء اجتماع " ".وبحسب ما يظهر في الفيديو، طرق بالمطرقة في إشارة إلى اختتام الاجتماع، ثم صافح نائبه بينما كانت المطرقة في يده الأخرى، قبل أن يقول: "أظن أننا سنأخذها معنا".وعلى وقع أغنية "Y.M.C.A." التي ترافق ترامب في مناسبات مختلفة، تابع مصافحة رؤساء دول مشاركة في عضوية المجلس، فيما ظل ممسكاً بالمطرقة.وتفاوتت التعليقات على المقطع بين السخرية والتهكم، إذ كتب أحدهم: "فظيع جداااا ترامب حرامي، ترامب اليوم في مؤتمر السلام لاحظ أن المطرقة من الذهب الخالص فسرقها علي المباشر وطلع فيها الطيارة وبرغم إنه الرؤساء نبهوه عمل نفسه مش فاهم".وكتب آخر: "لم يترك المطرقة الذهبية وراءه حين غادر المكان، بل أخذها معه! الذهب الخالص شيء لا يُمكن تفويته".في المقابل، ذهب بعض المتابعين إلى قراءة رمزية للمشهد، معتبرين أن التمسك بالمطرقة لا يقتصر على لقطة عابرة، بل يحمل دلالات سياسية ومالية، مع الإشارة إلى حضور اللون الذهبي بشكل لافت في صورة ترامب العامة. (روسيا اليوم)