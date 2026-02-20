تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"صراعٌ" داخل إدارة ترامب.. ماذا يكشف ملف إيران؟
Lebanon 24
20-02-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً نقل فيه عن مصادر من داخل
البيت الأبيض
قولها إنَّ الفريق المقرب من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، عاد مرة أخرى ليواجه أزمة داخلية بشأن
إيران
.
وأشارت المصادر، وفق التقرير، إلى وجود انقسام في الرأي بين مؤيد للاستمرار في الإبقاء على نافدة الدبلوماسية المفتوحة حالياً مع إيران، ومن يدعون إلى عدم تصديق الوعود
الإيرانية
والذهاب مباشرة إلى تنفيذ عمل عسكري مباغت ضد طهران.
ويقول التقرير إن هذا الانقسام تجدّد مباشرة في أعقاب انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات الجارية حالياً في جنيف بين المفاوضين
الأميركيين
والإيرانيين، فيما تقول المصادر إنَّ التوصية التي جاءت من كبير المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر كانت إيجابية، وأن الأمر يستدعي الاستمرار في المفاوضات وذلك بسبب وجود مؤشرات مشجعة من الجانب
الإيراني
قد تمهد الطريق إلى تحقيق اختراق نوعي دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية في المواجهة مع إيران.
وأوضحت أن الرئيس
ترامب
يثق جداً في تقدير ويتكوف عندما يتعلق الأمر بالمسارات التفاوضية، وأنه أظهر تقديراً جيداً لهذا التوجه.
وقرر ترامب تمديد الفرصة أمام الجهود التفاوضية لكنه اختار الإبقاء على اللهجة الحادة في تصريحاته لإظهار الترحيب بالجو الإيجابي لمسار التفاوض مع إبقاء التحذير لإيران من مخاطر التهرب من الاستجابة للمطالب الأمريكية الموضوعة على طاولة التفاوض.
إلى ذلك، كان هناك جناح في دائرة الرئيس الضيقة لم يغير موقفه من إيران، بل إنه يقدم حجة قوية للرئيس يقول من خلالها إن التحذيرات التي أطلقها في وقت سابق تتحقق على الأرض في مفاوضات جنيف.
وفي الواقع، فإن هذا الجناح يقول إن إيران غير معنية بتسوية مستعجلة للأزمة مع
الولايات المتحدة
، وتريد إدارة الوقت بالطريقة التي تخدم موقفها التفاوضي.
ووفقاً لهذا الرأي، فإن إيران من ناحية الصورة السياسية تتمسك بطاولة المفاوضات وتقدم عروضاً جزئية تعتقد من خلالها أنها قادرة على تفويت غضب الرئيس ترامب من سلوكها مع الإدارة، وفي الجوار الإقليمي، وكذلك في المحيط الدولي.
ومع ذلك فإن إيران لا تزال تطلق مناورات عسكرية في مياه منطقة الخليج العربي بالشراكة مع
روسيا
، وهذه رسالة سياسية واضحة، وفق تقديره.
ويقول قادة هذا الجناح في البيت الأبيض إن الحكومة الإيرانية لن تقدم تنازلات نوعية تجعلها تظهر أنها فقدت السيطرة على الأمور في الداخل والخارج.
وهذا الجناح لا يزال يدافع بقوة عن خيار عمل عسكري نوعي محدد في حجمه وفي أهدافه وتوقيته على أن يغير من حسابات الحكومة الإيرانية التفاوضية.
ويؤكد أنه سيكون من الأفضل للرئيس ترامب أن يختار هذا الاتجاه لأن نتائجه ستنعكس إيجابياً على مسار المفاوضات وتجعل الإيرانيين يدركون وضوح الهدف الأمريكي من تحريك حاملتي طائرات إلى مياه الخليج، ليس بهدف ممارسة ضغوط سياسية بالقدر الذي هو استعداد لخيار عسكري جاهز ومحدد الأهداف.
إلى ذلك، يقول المقربون من إدارة ترامب إن استماع الرئيس لآراء مفاوضيه على الأرض أوجد قدراً من التفاؤل في إمكانية نجاح رهانه الدبلوماسي، والجناح المؤيد لهذا الخيار في البيت الأبيض.
في الوقت ذاته تقول المصادر إن الرئيس لا يزال منزعجا من طول أوقات التفاوض وعدم وجود خطة زمنية محددة للوصول إلى أهداف المفاوضات.
وبحسب المصادر، فإن ويتكوف هو أكثر الأصوات في الإدارة الأمريكية التي تعمل في الوقت الحاضر على إقناع الرئيس والدائرة الضيقة بأن هناك فرصة جادة في إمكانية الوصول لاتفاق عبر المفاوضات.
ويقول ويتكوف إن الفريق الإيراني المفاوض لديه الاستعداد للتعامل بإيجابية مع المطالب الأمريكية لكنه يتعمد تقديم تنازلاته بصورة مرحلية مدروسة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن مزيداً من التفاوض والضغوط الدبلوماسية سوف يجعل من الموقف الإيراني أقرب إلى الاستجابة لمطالب الرئيس ترامب.
ويشدد ويتكوف على دعم خيار الإبقاء على الاستراتيجية الحالية التي تمارسها الإدارة الأمريكية منذ مطلع العام الحالي على إيران من خلال الاستمرار في المسار التفاوضي وفي الوقت ذاته الاستمرار في التحشيد العسكري لحده الأقصى.
يضاف إلى ذلك الاستمرار في ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الحكومة الإيرانية من خلال إبقاء تصريحات الرئيس ترامب على نفس المستوى من الحدة، وكذلك التهديد بمزيد من
العقوبات
من قبل أركان الإدارة.
ويرى ويتكوف أن هذه الاستراتيجية تحقق أهدافها، وأن هناك مؤشرات على ذلك تظهر أن مواقف المفاوض الإيراني هذه المرة وفي جولتي مسقط وجنيف أكثر استعداداً لإظهار التعاون مع المطالب الأميركية بصورة أفضل مما كان عليه الوضع في جولات التفاوض التي سبقت حرب الـ12 يوماً الصيف الماضي.
(إرم نيوز)
