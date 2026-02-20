غضب في بكين وتحرك في طوكيو.. تاكايشي تعيد صياغة السياسة الدفاعية

اتهمت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، في خطاب سياسي أمام اليوم الجمعة، بالسعي لتغيير الوضع القائم أحادياً بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وأشارت تاكايشي، التي تعد أول امرأة تترأس الحكومة اليابانية، إلى أن تعزز أنشطتها العسكرية في المناطق المحيطة باليابان، معتبرة أن بلادها تواجه أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيداً منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل التحديات التي تشكلها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.



ورغم الانتقادات الحادة، أكدت تاكايشي حكومتها بسياسة ثابتة تهدف لبناء علاقات مستقرة وبناءة ومنفعة متبادلة مع الصين قائمة على المصالح الإستراتيجية.

كما أعلنت عزمها مراجعة وثائق السياسات الدفاعية وتسريع زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى النسبة المستهدفة من الناتج المحلي قبل الموعد المحدد بعامين، بالإضافة إلى توجهها لتخفيف الضوابط على صادرات الأسلحة لتعزيز قدرات الردع لدى الحلفاء وتقوية الدفاعية والتقنية لليابان.









