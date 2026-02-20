وزير النفط الايراني: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن

أوضح وزير ، محسن باكنجاد، أن فرص التعاون بين والولايات المتحدة في قطاعي النفط والغاز ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن "كل شيء محتمل" في ضوء تواصل المفاوضات النووية بين البلدين.





وأوضح باكنجاد أن ما إذا كان هذا التعاون سيترجم إلى خطوات عملية في المرحلة الحالية "غير محسوم حتى الآن"، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح تبعا لمسار المحادثات الجارية بين وواشنطن بشأن الملف .





وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت شخصيات في ، منها معاون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، أن ملفات التعاون في مجالات النفط والغاز والحقول المشتركة والاستثمارات المعدنية وحتى شراء الطائرات أدرجت ضمن أجندة التفاوض مع ، في مؤشر إلى أن البعد الاقتصادي، وخصوصا قطاع الطاقة، بات جزءا أساسيا من الحسابات المتعلقة بأي تفاهم نووي محتمل.

