تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير النفط الايراني: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:00
A-
A+
وزير النفط الايراني: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن
وزير النفط الايراني: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، أن فرص التعاون بين إيران والولايات المتحدة في قطاعي النفط والغاز ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن "كل شيء محتمل" في ضوء تواصل المفاوضات النووية بين البلدين.


وأوضح باكنجاد أن ما إذا كان هذا التعاون سيترجم إلى خطوات عملية في المرحلة الحالية "غير محسوم حتى الآن"، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح تبعا لمسار المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.


وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت شخصيات في وزارة الخارجية الإيرانية، منها معاون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، أن ملفات التعاون في مجالات النفط والغاز والحقول المشتركة والاستثمارات المعدنية وحتى شراء الطائرات أدرجت ضمن أجندة التفاوض مع الولايات المتحدة، في مؤشر إلى أن البعد الاقتصادي، وخصوصا قطاع الطاقة، بات جزءا أساسيا من الحسابات المتعلقة بأي تفاهم نووي محتمل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم عن وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي بين إيران والولايات المتحدة ممكن
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: نجري مفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقل نفطيّ
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الإيراني: سيتم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من روسيا قريبا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

واشنطن

النووي

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-02-20
Lebanon24
07:18 | 2026-02-20
Lebanon24
07:05 | 2026-02-20
Lebanon24
07:00 | 2026-02-20
Lebanon24
06:55 | 2026-02-20
Lebanon24
06:54 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24