تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات ودعم إنساني وإعادة إعمار غزة

، هاكان فيدان، استعداد لإرسال قوات إلى ضمن قوة الاستقرار الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف المعنية على هذه الخطوة.



وفي تصريحات صحافية، كشف فيدان أن تركيا تدرس إرسال 20 ألف بيت جاهز الصنع (كرافان) للقطاع في المرحلة الأولى من خطة الدعم، مشيراً إلى وجود محاولات مستمرة لإدخال هذه البيوت، خاصة منذ فتح معبر رفح الحدودي.

وأشار الوزير إلى أن الجانب يبدي تحفظات على دخول هذه البيوت كونها مصنوعة من المعدن.

وأكد فيدان استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم لغزة، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو بناء القدرات، مشدداً على أهمية إعادة تفعيل أجهزة الإدارة المحلية هناك، وهو ما يتطلب وضع موازنة مبدئية، معتبراً أن الاجتماع الأول لمجلس السلام كان خطوة مهمة في هذا الإطار.

كما وجّه الوزير رسالة واضحة بأن تركيا جاهزة لتقديم الدعم في كل المجالات، سواء المساعدات الإنسانية أو إدارة غزة أو المساهمة في قوة الاستقرار، مع التأكيد على تقديم المساعدات دون تأخير حيثما أمكن.

ولفت إلى أن مجموعة الاتصال الخاصة بغزة تعمل بشكل مكثف لضمان التنسيق بين أعضائها وتحسين الأوضاع في القطاع، محذراً من خطر عودة المجازر والجوع والبؤس للفلسطينيين في حال التراخي أو النسيان.

وشدد فيدان على استمرار الجهود بمسؤولية وروح نضالية، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية مستمرة منذ اليوم الأول بمشاركة جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني.

وختم بالإعلان عن خطة لإنشاء قوة شرطة محلية في غزة لضمان الأمن، على أن يبدأ تدريب عناصرها قريباً، مؤكداً تركيا بتقديم التدريب اللازم لهذه القوة.