تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات ودعم إنساني وإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:50
A-
A+
تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات ودعم إنساني وإعادة إعمار غزة
تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات ودعم إنساني وإعادة إعمار غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استعداد تركيا لإرسال قوات إلى قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف المعنية على هذه الخطوة.

وفي تصريحات صحافية، كشف فيدان أن تركيا تدرس إرسال 20 ألف بيت جاهز الصنع (كرافان) للقطاع في المرحلة الأولى من خطة الدعم، مشيراً إلى وجود محاولات مستمرة لإدخال هذه البيوت، خاصة منذ فتح معبر رفح الحدودي.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الإسرائيلي يبدي تحفظات على دخول هذه البيوت كونها مصنوعة من المعدن.

وأكد فيدان استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم لغزة، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو بناء القدرات، مشدداً على أهمية إعادة تفعيل أجهزة الإدارة المحلية هناك، وهو ما يتطلب وضع موازنة مبدئية، معتبراً أن الاجتماع الأول لمجلس السلام كان خطوة مهمة في هذا الإطار.

كما وجّه الوزير رسالة واضحة بأن تركيا جاهزة لتقديم الدعم في كل المجالات، سواء المساعدات الإنسانية أو إدارة غزة أو المساهمة في قوة الاستقرار، مع التأكيد على تقديم المساعدات دون تأخير حيثما أمكن.

ولفت إلى أن مجموعة الاتصال الخاصة بغزة تعمل بشكل مكثف لضمان التنسيق بين أعضائها وتحسين الأوضاع في القطاع، محذراً من خطر عودة المجازر والجوع والبؤس للفلسطينيين في حال التراخي أو النسيان.

وشدد فيدان على استمرار الجهود التركية بمسؤولية وروح نضالية، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية مستمرة منذ اليوم الأول بمشاركة جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني.

وختم بالإعلان عن خطة لإنشاء قوة شرطة محلية في غزة لضمان الأمن، على أن يبدأ تدريب عناصرها قريباً، مؤكداً التزام تركيا بتقديم التدريب اللازم لهذه القوة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع العوادي في استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تبارك تعيين رودريغيز وتعلن استعدادها لمواصلة الدعم
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر سيبحثان في إسرائيل فتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البنك الدولي: إعادة إعمار غزة مرهونة بالأمن ونزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24

أعلن وزير الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

التركية

فلسطين

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-02-20
Lebanon24
07:18 | 2026-02-20
Lebanon24
07:05 | 2026-02-20
Lebanon24
07:00 | 2026-02-20
Lebanon24
06:55 | 2026-02-20
Lebanon24
06:54 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24