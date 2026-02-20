النرويج تنقل جزءًا من جنودها في الشرق الأوسط لأسباب أمنية

أعلنت القوات المسلحة النرويجية نقل عدد من جنودها الستين المنتشرين في وليس جميعهم إلى ودول أخرى في المنطقة، عازيةً الخطوة إلى التطورات الأمنية.



وأوضحت أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية مرتبطة بالوضع الأمني الراهن.

