الجوع يهدّد الملايين في دولة عربية.. نقص "التمويل" يطال الغذاء

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أنه سيضطر إلى وقف مساعداته الغذائية المنقذة للحياة في بحلول شهر نيسان ما لم يتم تأمين تمويل جديد، مما يعرض ملايين الأشخاص لخطر تفاقم الجوع.



وقال البرنامج إن ما يقدر بنحو 4.4 مليون شخص في الصومال يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، من بينهم نحو مليون يعانون من جوع شديد، نتيجة لتأثير قلة هطول الأمطار في مواسمها والصراع وتراجع التمويل الإنساني.





مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ بالبرنامج في بيان إنَّ "الوضع يتدهور بوتيرة مقلقة"، وأضاف: "لقد فقدت العائلات كل شيء، والعديد منها على . وبدون دعم غذائي طارئ فوري، ستتفاقم الأوضاع بسرعة".





وأعلن الصومال حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف في تشرين الثاني بعد مواسم متكررة قل فيها هطول الأمطار، وتضررت أيضاً دول أخرى في المنطقة.





وذكر البرنامج، أكبر وكالة إنسانية في الصومال، أنه خفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات من 2.2 مليون شخص في وقت سابق من العام إلى ما يزيد قليلا عن 600 ألف بسبب نقص التمويل. وقلص أيضا برامج التغذية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار بشكل حاد.





وأوضح البرنامج أنه يواجه لحظة حرجة تشبه أزمة عام 2022 حين تم تجنب المجاعة بصعوبة بالغة بفضل دعم دولي واسع النطاق.





ويسعى البرنامج للحصول على 95 مليون دولار لمواصلة عملياته بين وآذار وآب.





وأردف سميث يقول إنه "إذا توقفت مساعداتنا التي تم تقليصها بالفعل، ستكون العواقب الإنسانية والأمنية والاقتصادية وخيمة، وستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود الصومال". (رويترز)