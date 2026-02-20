تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
انقسام في "الإطار التنسيقي".. إلغاء اجتماعِ ترشيحِ المالكي بعد تهديد أميركي
Lebanon 24
20-02-2026
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف قيادي في الإطار التنسيقي عن إلغاء اجتماع كان مقرراً لحسم مسألة ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، معتبراً أن الاجتماع بات "بلا جدوى" بسبب تمسك المالكي بموقفه رغم الرفض الداخلي والخارجي.
وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلنت
وزارة الخارجية
العراقية
تلقيها رسالة شفهية من
الولايات المتحدة
تلوح فيها
واشنطن
بفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال إصرار الكتلة الكبرى على مرشحها الحالي، مؤكدة أن الرسالة تضمنت معايير صارمة للتعاون المشترك مستقبلاً.
ورغم الضغوط، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون الأنباء المتداولة حول سحب الترشيح، واصفاً إياها بادعاءات مغرضة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد هدد سابقاً بوقف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي للسلطة، وهو ما اعتبره الأخير تدخلاً سافراً في شؤون البلاد الداخلية، بينما تترقب القوى السياسية مآلات هذا الانسداد في ظل خشية حقيقية من تبعات
العقوبات
الأميركية على استقرار الحكومة
القادمة
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإطار التنسيقي الشيعي في العراق: قررنا بالأغلبية ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء
Lebanon 24
الإطار التنسيقي الشيعي في العراق: قررنا بالأغلبية ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء
20/02/2026 21:41:30
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي رفضا لتمسك المالكي بالترشح (الحدث)
Lebanon 24
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي رفضا لتمسك المالكي بالترشح (الحدث)
20/02/2026 21:41:30
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق
Lebanon 24
رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق
20/02/2026 21:41:30
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عراقية: الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة رفض ترمب عودة "نوري المالكي" لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
مصادر عراقية: الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة رفض ترمب عودة "نوري المالكي" لرئاسة الحكومة
20/02/2026 21:41:30
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
العراقية
العقوبات
العراقي
بات على
القادمة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يلوّح بإجراءات تجارية أقوى ويشيد بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع
Lebanon 24
ترامب يلوّح بإجراءات تجارية أقوى ويشيد بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع
14:26 | 2026-02-20
20/02/2026 02:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات عسكرية أميركية… "جيرالد فورد" تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران
Lebanon 24
تحركات عسكرية أميركية… "جيرالد فورد" تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران
13:31 | 2026-02-20
20/02/2026 01:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات لإيران باستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات
Lebanon 24
اتهامات لإيران باستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات
13:12 | 2026-02-20
20/02/2026 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات أميركية" من نوع آخر متوقعة على إيران.. تقريرٌ يحدّدها
Lebanon 24
"هجمات أميركية" من نوع آخر متوقعة على إيران.. تقريرٌ يحدّدها
13:00 | 2026-02-20
20/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بالرئاسة الإيرانية يتحدث عن حرب استنزاف
Lebanon 24
مسؤول بالرئاسة الإيرانية يتحدث عن حرب استنزاف
12:44 | 2026-02-20
20/02/2026 12:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
Lebanon 24
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
15:11 | 2026-02-19
19/02/2026 03:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
Lebanon 24
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
22:30 | 2026-02-19
19/02/2026 10:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر قبل موعد الإفطار في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
توتر قبل موعد الإفطار في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟ (فيديو)
11:27 | 2026-02-20
20/02/2026 11:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:26 | 2026-02-20
ترامب يلوّح بإجراءات تجارية أقوى ويشيد بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع
13:31 | 2026-02-20
تحركات عسكرية أميركية… "جيرالد فورد" تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران
13:12 | 2026-02-20
اتهامات لإيران باستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات
13:00 | 2026-02-20
"هجمات أميركية" من نوع آخر متوقعة على إيران.. تقريرٌ يحدّدها
12:44 | 2026-02-20
مسؤول بالرئاسة الإيرانية يتحدث عن حرب استنزاف
12:00 | 2026-02-20
"صراعٌ" داخل إدارة ترامب.. ماذا يكشف ملف إيران؟
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 21:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24