عربي-دولي

انقسام في "الإطار التنسيقي".. إلغاء اجتماعِ ترشيحِ المالكي بعد تهديد أميركي

Lebanon 24
20-02-2026 | 08:04
انقسام في الإطار التنسيقي.. إلغاء اجتماعِ ترشيحِ المالكي بعد تهديد أميركي
انقسام في الإطار التنسيقي.. إلغاء اجتماعِ ترشيحِ المالكي بعد تهديد أميركي photos 0
كشف قيادي في الإطار التنسيقي عن إلغاء اجتماع كان مقرراً لحسم مسألة ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، معتبراً أن الاجتماع بات "بلا جدوى" بسبب تمسك المالكي بموقفه رغم الرفض الداخلي والخارجي.
 
وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلنت وزارة الخارجية العراقية تلقيها رسالة شفهية من الولايات المتحدة تلوح فيها واشنطن بفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال إصرار الكتلة الكبرى على مرشحها الحالي، مؤكدة أن الرسالة تضمنت معايير صارمة للتعاون المشترك مستقبلاً.

ورغم الضغوط، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون الأنباء المتداولة حول سحب الترشيح، واصفاً إياها بادعاءات مغرضة.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد سابقاً بوقف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي للسلطة، وهو ما اعتبره الأخير تدخلاً سافراً في شؤون البلاد الداخلية، بينما تترقب القوى السياسية مآلات هذا الانسداد في ظل خشية حقيقية من تبعات العقوبات الأميركية على استقرار الحكومة القادمة.

