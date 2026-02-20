تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قريباً.. اعتماد اسم دونالد ترامب على مطار في فلوريدا

Lebanon 24
20-02-2026 | 08:05
من المُقرَّر إطلاقَ اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مطار في فلوريدا، وذلك بعدما وافق المجلس التشريعي للولاية، أمس الخميس، على مشروع قانون يقترح هذا التغيير.
 
 
ويسعى ترامب، قطب العقارات الذي يحمل عدد من المباني حول العالم اسمه، إلى ترك بصمته في البلاد عبر حملة غير مسبوقة لإعادة تشكيل صورتها ومعالمها العمرانية.


وتُظهر سجلات الولاية أن المجلس التشريعي لولاية فلوريدا الذي يشكل الجمهوريون غالبية أعضائه، وافق على مشروع قانون لإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي، ليصبح "مطار الرئيس دونالد جاي. ترامب الدولي".


ومن المتوقع أن يوقع الحاكم رون ديسانتيس، الذي كان معارضاً لترامب، على القانون.


ويقع المطار في بالم بيتش، المدينة المعروفة بشواطئها الرملية وعقاراتها الفاخرة، على بُعد دقائق فقط من دارة ترامب "مارالاغو". كذلك، يتطلب تغيير اسم المطار موافقة إدارة الطيران الفدرالية. وبذلك، سيصبح المطار أحدث مؤسسة تُعاد تسميتها باسم ترامب.


وكان مجلس إدارة مركز كينيدي، الذي اختار الرئيس أعضاءه بعناية، صوت في كانون الأول 2025، على تغيير اسم المجمع الفني الذي يعدّ نصباً يخلّد ذكرى الرئيس الراحل جون إف. كينيدي، ليصبح "مركز ترامب - كينيدي".


وسعى ترامب أيضاً إلى تغيير اسم محطة بن في نيويورك، ومطار دلس الدولي في واشنطن إلى اسمه، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، إلا أن هذه المساعي قوبلت بالرفض.


كذلك، أكدت وزارة الخزانة الأميركية صحة تقارير، أفادت بإعداد مسودات لعملة نقدية تذكارية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب، رغم وجود قوانين تمنع عرض صورة رئيس في منصبه أو على قيد الحياة على العملات. (24)
مواضيع ذات صلة
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنبدأ قريبا إنشاء مطار دولي في صحراء النقب قرب حدود غزة بعد زوال العائق الذي كانت تمثله الأوضاع في القطاع
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حاملة طائرات أخرى ستنطلق قريباً
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران ستغادر قواتنا قريبا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخزانة

إدارة الطيران

الجمهوري

نيويورك

العمران

فلوريدا

دونالد

