قريباً.. اعتماد اسم دونالد ترامب على مطار في فلوريدا

من المُقرَّر إطلاقَ اسم الرئيس الأميركي على مطار في ، وذلك بعدما وافق المجلس التشريعي للولاية، أمس الخميس، على مشروع قانون يقترح هذا التغيير.



ويسعى ، قطب العقارات الذي يحمل عدد من المباني حول العالم اسمه، إلى ترك بصمته في البلاد عبر حملة غير مسبوقة لإعادة تشكيل صورتها ومعالمها العمرانية.





وتُظهر سجلات الولاية أن المجلس التشريعي لولاية فلوريدا الذي يشكل الجمهوريون غالبية أعضائه، وافق على مشروع قانون لإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي، ليصبح "مطار الرئيس جاي. ترامب الدولي".





ومن المتوقع أن يوقع الحاكم رون ديسانتيس، الذي كان معارضاً لترامب، على القانون.





ويقع في بالم بيتش، المدينة المعروفة بشواطئها الرملية وعقاراتها الفاخرة، على بُعد دقائق فقط من دارة ترامب "مارالاغو". كذلك، يتطلب تغيير اسم المطار موافقة الفدرالية. وبذلك، سيصبح المطار أحدث مؤسسة تُعاد تسميتها باسم ترامب.





وكان مجلس إدارة مركز كينيدي، الذي اختار الرئيس أعضاءه بعناية، صوت في كانون الأول 2025، على تغيير اسم المجمع الفني الذي يعدّ نصباً يخلّد ذكرى الرئيس الراحل جون إف. كينيدي، ليصبح "مركز ترامب - كينيدي".





وسعى ترامب أيضاً إلى تغيير اسم محطة بن في ، ومطار دلس الدولي في إلى اسمه، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، إلا أن هذه المساعي قوبلت بالرفض.





كذلك، أكدت الأميركية صحة تقارير، أفادت بإعداد مسودات لعملة نقدية تذكارية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب، رغم وجود قوانين تمنع عرض صورة رئيس في منصبه أو على قيد الحياة على العملات. (24)