عربي-دولي
مدمرة أميركية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط
Lebanon 24
20-02-2026
|
08:11
photos
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدمرة الأميركية يو إس إس ماهان، التابعة لمجموعة ضاربة تضم حاملة الطائرات جيرالد آر
فورد
، وصلت إلى
الشرق الأوسط
.
وذكر موقع jdn الاسرائيلي أن
القوات البحرية
الأميركية تكثف استعداداتها لتنفيذ هجوم محتمل على
إيران
، بالتوازي مع تحرك غير مسبوق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن التي تبحر منذ أيام قبالة السواحل
الإيرانية
.
وأضاف التقرير أن الفنيين على متن "أبراهام لينكولن" يواصلون أعمال الصيانة وتجهيز الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع تمهيدًا للعملية المرتقبة، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول حاملة الطائرات الثانية "جيرالد آر فورد" إلى المنطقة.
وكشفت تقارير
صباح اليوم
عن عبور "جيرالد آر فورد" مضيق جبل طارق ودخولها
البحر الأبيض المتوسط
، لتلتحق بالقوات الأميركية وتشارك في أي عملية هجومية محتملة، وكذلك في الدفاع ضد أي رد إيراني.
وأشار
معهد دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي
، الذي يرصد انتشار القوات الأميركية في المنطقة، إلى أن المدمرة "يو إس إس ماهان" أرسلت إشارات في مضيق جبل طارق وهي الآن في طريقها إلى
البحر الأبيض
المتوسط، لتنضم إلى أكبر قوة أميركية حشدت في الشرق الأوسط منذ حرب
العراق
عام 2003، بتكلفة مالية باهظة.
معهد دراسات الأمن القومي
البحر الأبيض المتوسط
القوات البحرية
الشرق الأوسط
الأمن القومي
البحر الأبيض
صباح اليوم
الإسرائيلي
