مدمرة أميركية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدمرة الأميركية يو إس إس ماهان، التابعة لمجموعة ضاربة تضم حاملة الطائرات جيرالد آر ، وصلت إلى .





وذكر موقع jdn الاسرائيلي أن الأميركية تكثف استعداداتها لتنفيذ هجوم محتمل على ، بالتوازي مع تحرك غير مسبوق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن التي تبحر منذ أيام قبالة السواحل .





وأضاف التقرير أن الفنيين على متن "أبراهام لينكولن" يواصلون أعمال الصيانة وتجهيز الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع تمهيدًا للعملية المرتقبة، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول حاملة الطائرات الثانية "جيرالد آر فورد" إلى المنطقة.





وكشفت تقارير عن عبور "جيرالد آر فورد" مضيق جبل طارق ودخولها ، لتلتحق بالقوات الأميركية وتشارك في أي عملية هجومية محتملة، وكذلك في الدفاع ضد أي رد إيراني.





وأشار ، الذي يرصد انتشار القوات الأميركية في المنطقة، إلى أن المدمرة "يو إس إس ماهان" أرسلت إشارات في مضيق جبل طارق وهي الآن في طريقها إلى المتوسط، لتنضم إلى أكبر قوة أميركية حشدت في الشرق الأوسط منذ حرب عام 2003، بتكلفة مالية باهظة.

