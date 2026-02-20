تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مدمرة أميركية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط

Lebanon 24
20-02-2026 | 08:11
A-
A+
مدمرة أميركية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط
مدمرة أميركية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدمرة الأميركية يو إس إس ماهان، التابعة لمجموعة ضاربة تضم حاملة الطائرات جيرالد آر فورد، وصلت إلى الشرق الأوسط.


وذكر موقع jdn  الاسرائيلي أن القوات البحرية الأميركية تكثف استعداداتها لتنفيذ هجوم محتمل على إيران، بالتوازي مع تحرك غير مسبوق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن التي تبحر منذ أيام قبالة السواحل الإيرانية.


وأضاف التقرير أن الفنيين على متن "أبراهام لينكولن" يواصلون أعمال الصيانة وتجهيز الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع تمهيدًا للعملية المرتقبة، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول حاملة الطائرات الثانية "جيرالد آر فورد" إلى المنطقة.


وكشفت تقارير صباح اليوم عن عبور "جيرالد آر فورد" مضيق جبل طارق ودخولها البحر الأبيض المتوسط، لتلتحق بالقوات الأميركية وتشارك في أي عملية هجومية محتملة، وكذلك في الدفاع ضد أي رد إيراني.


وأشار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يرصد انتشار القوات الأميركية في المنطقة، إلى أن المدمرة "يو إس إس ماهان" أرسلت إشارات في مضيق جبل طارق وهي الآن في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط، لتنضم إلى أكبر قوة أميركية حشدت في الشرق الأوسط منذ حرب العراق عام 2003، بتكلفة مالية باهظة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. "مدمرة أميركية" تدخل البحر الأحمر!
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي يعلن قيام البحرية الفرنسية باحتجاز ناقلة نفط قادمة من روسيا في البحر الأبيض المتوسط بمشاركة عدد من الحلفاء وتحويل مساره
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مدمرة أميركية ترسو في إيلات.. ما قصتها؟ (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: وصول مدمّرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24

معهد دراسات الأمن القومي

البحر الأبيض المتوسط

القوات البحرية

الشرق الأوسط

الأمن القومي

البحر الأبيض

صباح اليوم

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-02-20
Lebanon24
13:31 | 2026-02-20
Lebanon24
13:12 | 2026-02-20
Lebanon24
13:00 | 2026-02-20
Lebanon24
12:44 | 2026-02-20
Lebanon24
12:00 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24