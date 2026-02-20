قيادي سابق بالحرس الثوري: واشنطن تفتقر لدفاع كافٍ أمام صواريخنا

قال عضو لجنة والسياسة الخارجية في أمير حیاة ‌مقدم، إن بلاده ستردّ "بشكل قاسٍ" إذا تعرضت لهجوم ، مضيفًا أن "إمكانية إغراق حاملة طائرات أمريكية قائمة".وأكد النائب حياة مقدم وهو قائد سابق في برتبة جنرال، الجمعة، أن “لا تملك قدرة دفاعية كافية أمام الصواريخ الإيرانية”، بحسب تعبيره.وجاءت تصريحاته في أعقاب خطاب للمرشد الإيراني أشار فيه إلى أن “الأخطر من الحاملة هو السلاح الذي يمكن أن يرسلها إلى قاع البحر”، ما أثار تساؤلات حول طبيعة القدرات العسكرية التي تلوّح بها .من جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني سالار ولايتمدار، إن اقتراب حاملات الطائرات من السواحل لا يعني بالضرورة أن حربًا وشيكة ستقع، واصفًا هذه الخطوة من الناحية العسكرية بأنها "غير عقلانية".وأوضح ولايتمدار، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية في الحرس الثوري قبل دخوله البرلمان، أنه من واقع خبرته العسكرية كان يُنظر إلى اقتراب القطع البحرية الأمريكية لمسافة تتراوح بين 700 و800 كيلومتر من أنه مؤشر إلى عدم وجود نية فعلية للحرب.وأضاف أنه في فترات سابقة، وعندما كانت الحاملات تقترب إلى هذه المسافة، كان يتم منح عناصر بعض الوحدات إجازات، “لأننا كنا نعلم أنه لا توجد حرب في الأفق”، بحسب تعبيره.وأشار إلى أن تمركز الحاملات على هذه المسافة يجعلها – من وجهة نظره – في نطاق الاستهداف، معتبرًا أن ذلك لا ينسجم مع حسابات عسكرية في حال وجود نية حقيقية للتصعيد.واعتبر أن تحركات البحرية الأمريكية من هذا النوع تندرج ضمن “سلوكات متكررة” قد يكون لها بُعد دعائي داخلي في الولايات المتحدة، لكنها – وفق قوله – لا تؤثر في الحسابات الإيرانية.