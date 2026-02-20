الاحتلال يمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى

فرضت قوات الجيش ، اليوم الجمعة، قيودًا مشددة على دخول المصلين القادمين من إلى مدينة المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد المبارك.





ورغم القيود العسكرية المشددة، إلا أن آلاف المواطنين توافدوا منذ صباح اليوم، عبر حاجز قلنديا العسكري، حيث عزز جيش قواته على الحاجز، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عامًا من الرجال و50 عامًا من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.



وأفاد شهود ، بأن قوات إسرائيلية أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.



وأشارت المصادر، إلى أن القوات احتجزت 4 مسعفين، وعرقلت عمل الطواقم الصحفية والطبية على حاجز قلنديا.



كما فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددًا منهم من الدخول.



بدورها، قالت محافظة القدس، إن السلطات الإسرائيلية منعت دخول مواطنين من حاجز قلنديا إلى القدس بحجة اكتمال العدد المسموح بدخوله، كما أن هناك الآلاف عالقون عند الحاجز، ويرفض الاحتلال السماح لهم بدخول القدس.



وأشارت إلى أن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها حول القدس، عبر فرض قيود على الدخول ونشر الحواجز والتضييق على الوافدين إلى المدينة، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.





ولفتت، إلى أن هذه الإجراءات تمثل أيضًا انقضاضًا على عمل الأوقاف الإسلامية في القدس واستهدافًا مباشرًا لدور دائرة الأوقاف وصلاحياتها في إدارة شؤون المسجد، ضمن محاولات فرض وقائع جديدة تمس بالوضع القائم، وذلك في لقاء مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب خلال لقاء على تلفزيون فلسطين.



