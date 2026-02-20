تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
عربي-دولي

عراقجي: مسودة اتفاق نووي مع واشنطن خلال أيام

Lebanon 24
20-02-2026 | 09:01
أكد وزير الخارجية الإيراني  عباس عراقجي أن بلاده تعتزم إعداد مسودة لاتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة خلال يومين إلى ثلاثة أيام، في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها في الجولة الأخيرة من المحادثات.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة (MS Now)، إنه “لا يوجد حل عسكري لبرنامج  إيران النووي”، مشددًا على أن ملف الجمهورية الإسلامية لا يمكن تسويته عبر الأدوات العسكرية، بل من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوضي.

وأضاف أن الحديث الدائر حول مطالب  أمريكية بـ"تصفير التخصيب" غير صحيح، موضحًا أن واشنطن لم تطلب من طهران التخلي الدائم عن تخصيب اليورانيوم، كما أن إيران لم تعرض تعليقًا مؤقتًا لعمليات التخصيب.

وأشار إلى أن ما يجري النقاش حوله حاليا هو "كيفية ضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخصيب، سلميًا وسيبقى سلميًا على الدوام”.

ولفت إلى أن الجانبين توصلا في جنيف إلى تفاهم بشأن إعداد مسودة اتفاق محتمل، على أن تُناقش في الاجتماع المقبل وتبدأ المفاوضات حول نصها التفصيلي.

وأوضح عراقجي أنه سيعرض المسودة المقترحة على المسؤولين في بلاده للحصول على الموافقات اللازمة قبل إرسالها إلى الجانب الأمريكي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مسارًا طبيعيًا في أي مفاوضات دولية.

وفي سياق متصل، قال عراقجي إن إيران لا تعتبر الشعب الأمريكي عدوًا لها، لكنها ترى أن سياسات بعض الإدارات الأمريكية اتسمت بالعداء تجاه طهران.

وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت في السابق أدوات مختلفة ضد إيران، من بينها الحرب والعقوبات وآليات الضغط الدولية، “لكنها لم تحقق النتائج المرجوة”.

وأكد أن بلاده “سترد بلغة الاحترام إذا خوطبت بهذه اللغة”، لكنها في المقابل “سترد بالمثل إذا استُخدمت لغة التهديد أو القوة”، مشددًا على أن الإيرانيين “شعب ذو كرامة” ولا يقبلون الإملاءات.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-02-20
Lebanon24
13:31 | 2026-02-20
Lebanon24
13:12 | 2026-02-20
Lebanon24
13:00 | 2026-02-20
Lebanon24
12:44 | 2026-02-20
Lebanon24
12:00 | 2026-02-20
