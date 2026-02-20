عراقجي: مسودة اتفاق نووي مع واشنطن خلال أيام

أكد الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعتزم إعداد مسودة لاتفاق نووي محتمل مع خلال يومين إلى ثلاثة أيام، في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها في الجولة الأخيرة من المحادثات.



وقال عراقجي في مقابلة مع قناة (MS Now)، إنه “لا يوجد حل عسكري لبرنامج النووي”، مشددًا على أن ملف الجمهورية الإسلامية لا يمكن تسويته عبر الأدوات العسكرية، بل من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوضي.



وأضاف أن الحديث الدائر حول مطالب أمريكية بـ"تصفير التخصيب" غير صحيح، موضحًا أن لم تطلب من التخلي الدائم عن تخصيب اليورانيوم، كما أن إيران لم تعرض تعليقًا مؤقتًا لعمليات التخصيب.



وأشار إلى أن ما يجري حوله حاليا هو "كيفية ضمان أن يظل البرنامج ، بما في ذلك التخصيب، سلميًا وسيبقى سلميًا على الدوام”.



ولفت إلى أن الجانبين توصلا في جنيف إلى تفاهم بشأن إعداد مسودة اتفاق محتمل، على أن تُناقش في الاجتماع المقبل وتبدأ المفاوضات حول نصها التفصيلي.



وأوضح عراقجي أنه سيعرض المسودة المقترحة على المسؤولين في بلاده للحصول على الموافقات اللازمة قبل إرسالها إلى الجانب الأمريكي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مسارًا طبيعيًا في أي مفاوضات دولية.



وفي سياق متصل، قال عراقجي إن إيران لا تعتبر الشعب الأمريكي عدوًا لها، لكنها ترى أن سياسات بعض الإدارات الأمريكية اتسمت بالعداء تجاه طهران.



وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت في السابق أدوات مختلفة ضد إيران، من بينها الحرب والعقوبات وآليات الضغط الدولية، “لكنها لم تحقق النتائج المرجوة”.



وأكد أن بلاده “سترد بلغة الاحترام إذا خوطبت بهذه اللغة”، لكنها في المقابل “سترد بالمثل إذا استُخدمت لغة التهديد أو القوة”، مشددًا على أن الإيرانيين “شعب ذو كرامة” ولا يقبلون الإملاءات.

