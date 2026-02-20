تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يبدي استعداداً لتنازلات "حقيقية" والكرملين يتمسك بشروط قمة ألاسكا

Lebanon 24
20-02-2026 | 09:09
A-
A+
زيلينسكي يبدي استعداداً لتنازلات حقيقية والكرملين يتمسك بشروط قمة ألاسكا
زيلينسكي يبدي استعداداً لتنازلات حقيقية والكرملين يتمسك بشروط قمة ألاسكا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتقديم تنازلات حقيقية في عملية التفاوض، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه التنازلات لن تمس استقلال أوكرانيا أو سيادتها.
 
وتزامن هذا الموقف مع تقارير صحفية أشارت إلى أن زيلينسكي وجه مستشاريه بوضع خطة قتالية للسنوات القادمة عقب مؤتمر ميونيخ للأمن، في ظل تدهور وضع القوات الأوكرانية على خطوط المواجهة وانتقال المبادرة الاستراتيجية بشكل نهائي لصالح القوات الروسية.

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت بضرورة تسوية قضية الأراضي وفق الصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا كشرط أساسي لتحقيق سلام طويل الأمد.
 
وتتمسك موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس كشرط جوهري، في وقت فشلت فيه محاولات نظام كييف وحلفائه الغربيين في وقف تقدم القوات الروسية التي باتت تسيطر على مسار العمليات العسكرية الميدانية بشكل كامل.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتبدي جاهزيتها لنقل الصلاحيات
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأوكرانية

فلاديمير

الكرملين

أوكرانيا

القادمة

ميونيخ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-02-20
Lebanon24
13:31 | 2026-02-20
Lebanon24
13:12 | 2026-02-20
Lebanon24
13:00 | 2026-02-20
Lebanon24
12:44 | 2026-02-20
Lebanon24
12:00 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24