أعلن الرئيس الأوكراني استعداد بلاده لتقديم تنازلات حقيقية في عملية التفاوض، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه التنازلات لن تمس استقلال أو سيادتها.

وتزامن هذا الموقف مع تقارير صحفية أشارت إلى أن زيلينسكي وجه مستشاريه بوضع خطة قتالية للسنوات عقب مؤتمر للأمن، في ظل تدهور وضع القوات على خطوط المواجهة وانتقال المبادرة الاستراتيجية بشكل نهائي لصالح القوات الروسية.



من جانبه، أشار إلى أن أقرت بضرورة تسوية قضية الأراضي وفق الصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا كشرط أساسي لتحقيق سلام طويل الأمد.

وتتمسك بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقة كشرط جوهري، في وقت فشلت فيه محاولات نظام وحلفائه الغربيين في وقف تقدم القوات الروسية التي باتت تسيطر على مسار العمليات العسكرية الميدانية بشكل كامل.







