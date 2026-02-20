تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دعم إماراتي للأسر المتضررة من موجة الجفاف في كينيا خلال رمضان

Lebanon 24
20-02-2026 | 09:56
أرسلت دولة  الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 30 طنًا من المساعدات الغذائية إلى جمهورية كينيا، دعمًا للأسر المتضررة من موجة الجفاف والتحديات المناخية المتزايدة التي تشهدها البلاد مثل ظاهرة "لانينا" بسبب انخفاض درجات حرارة سطح البحر، ما يؤثر على نمط الطقس، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي في عدد من المناطق الكينية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تأكيده "مواصلة دولة الإمارات نهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون وتقديم المساعدة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتعزيز قيم التضامن الأخوي والتكافل الإنساني، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، إذ تحرص الدولة على الوقوف مع مختلف الشعوب التي تعاني من ظروف صعبة بسبب الكوارث والأزمات أو تواجه تحديات عدة في الحصول على الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية".

وأشار إلى أن فرق العمل في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بالتنسيق مع جميع الجهات المانحة والجمعيات الخيرية في الدولة، مستمرة في تقديم كل الدعم بمختلف أشكاله لتحقيق التعافي المبكر والاستجابة الفورية لمثل هذه الحالات الإنسانية والتأثيرات المناخية، لافتًا إلى أن "الجهود الإماراتية هي امتدادٌ لنبع إماراتي لا ينبض في العمل الإنساني، وفيضٌ لا ينقطع من التزام دولة الإمارات نحو تقديم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمعات والشعوب المُحتاجة في جميع القارات".

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية كينيا تعاني من موجات جفاف حادة تلقي بظلالها على الأمن الغذائي وتدهور الحياة البرية ونقص المياه، ما يزيد من معاناة كثيرين ويتسبب بالحاجة المتزايدة للمواد الغذائية الضرورية.
