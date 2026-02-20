المحكمة العليا الأميركية اصدرت حكما ضد رسوم ترامب الجمركية

خلصت الأميركية الجمعة إلى أن تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.



وصدر الحكم عن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات وجاء فيه أن قانون الطارئة "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

