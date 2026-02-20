تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هذا آخر ما أعلنه ترامب عن إيران.. كلامٌ عن "ضربات محدودة"!

Lebanon 24
20-02-2026 | 10:57
A-
A+
هذا آخر ما أعلنه ترامب عن إيران.. كلامٌ عن ضربات محدودة!
هذا آخر ما أعلنه ترامب عن إيران.. كلامٌ عن ضربات محدودة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال رده على سؤال عما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة ضد إيران، إنه "يدرس هذا الاحتمال".
 
 
وقبل اجتماع مع بعض حكام الولايات في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أفكر في مثل هذا الاحتمال".


وفي الوقت الراهن، تتوجه حاملة الطائرات "فورد" إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" المتواجدة في المنطقة منذ فترة.
 

وكان ترامب أعلن في وقت سابق، أن مصير تواجد هاتين السفينتين يرتبط مباشرة بنتيجة المفاوضات، قائلاً: "إذا توصلنا إلى اتفاق، فستغادران قريباً جداً".
 
 
إلا أن الرئيس الأميركي عاد وعبّر عن تشاؤمه حيال نوايا طهران، مشيراً إلى أنَّ "الإيرانيين لا يملكون سجلا حافلا بالإنجازات في هذا المجال"، واصفاً مواقفهم بأنها "كثيرة الكلام دون فعل".


وخلال تصريحاته، لا يخفي ترامب تفضيله لتغيير النظام في إيران، معتبراً أنه "قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي قد ينفذ ضربات جوية محدودة على إيران اليوم إذا أمر ترامب بشن هجوم
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يُترجم كلام ترامب عن استعداده لـ "فعل شيء للبنان"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

بيت الأب

الإيراني

منذ فترة

لينكولن

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-02-20
Lebanon24
13:31 | 2026-02-20
Lebanon24
13:12 | 2026-02-20
Lebanon24
13:00 | 2026-02-20
Lebanon24
12:44 | 2026-02-20
Lebanon24
12:00 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24