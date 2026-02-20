هذا آخر ما أعلنه ترامب عن إيران.. كلامٌ عن "ضربات محدودة"!

قال الرئيس الأميركي ، خلال رده على سؤال عما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة ضد ، إنه "يدرس هذا الاحتمال".



وقبل اجتماع مع بعض حكام الولايات في ، قال الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أفكر في مثل هذا الاحتمال".





وفي الوقت الراهن، تتوجه حاملة الطائرات " " إلى لتنضم إلى حاملة الطائرات "إبراهام " المتواجدة في المنطقة .





وكان أعلن في وقت سابق، أن مصير تواجد هاتين السفينتين يرتبط مباشرة بنتيجة المفاوضات، قائلاً: "إذا توصلنا إلى اتفاق، فستغادران قريباً جداً".

إلا أن الرئيس الأميركي عاد وعبّر عن تشاؤمه حيال نوايا ، مشيراً إلى أنَّ "الإيرانيين لا يملكون سجلا حافلا بالإنجازات في هذا المجال"، واصفاً مواقفهم بأنها "كثيرة الكلام دون فعل".





وخلال تصريحاته، لا يخفي ترامب تفضيله لتغيير النظام في إيران، معتبراً أنه "قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث".